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「倫敦後花園」對話800年生境 科技栽花 幻影植樹 再衍再思生命力

【明報專訊】位於倫敦近郊的皇家植物園邱園（Kew Gardens），是倫敦4個世界遺產之一，恍如植物界的大英博物館。園內種植近1.7萬種植物，入選健力士世界紀錄，堪稱繁花天堂。從利物浦街車站出發，花個多小時車程可到達這個倫敦後花園。我直接跳過園林和溫室，來到細小的植物園藝廊。屬於藝術家群組「Young British Artists」一員的Mat Collishaw正舉行展覽「Petrichor」，他以科技築起植物大觀園，讓觀眾透過屏幕、畫作和裝置，與繁花老樹來一場穿越幾個世紀的對話。這個像霧又似花的奇幻體驗，證明Art Tech可以遠遠超越噱頭。Collishaw示範科技如何讓藝術家的問題意識走得更遠，也為他贏得英國藝術圈的一致好評。

《衛報》的毒舌藝評人Jonathan Jones在觀展後撰文，把Collishaw與「風頭躉」藝術家Damien Hirst相提並論。他指二人同樣透過新作與自然對話，但前者讓人深刻反思，後者的花藝油畫則顯得「傻氣」。他不禁問這兩名倫敦金匠學院的同期畢業生，是否都曾與魔鬼交易：Hirst得到藝術圈中的名和利，Collishaw則能維持做藝術的睿智、熱忱和初心。

向古典大師野草「吹一口氣」

Collishaw是次創作的初心始於兩堆野草。以木框裱起的LCD屏幕播放動畫，只見野草在溪水旁隨風擺動，畫面和諧又生氣盎然。觀眾上前仔細察看，畫面中唯一靜止不動的，是代表畫作年份的數字。名為Whispering Weeds（原作1503年）和Columbine（原作1526年）的兩個動畫作品，取材自德國油畫大師杜勒（Albrecht Dürer）在文藝復興時期的兩幅水彩畫。杜勒是首批以科學精神描繪自然的藝術家之一，他筆下卻不是最艷麗的花朵，反倒揀選最不起眼、沒人栽培的野草，成就傳世之作《大草坪》。Collishaw說自己在病榻中得到靈感：他曾經因病入院，在鬼門關前思考生命的韌性，便聯想到500年前大師的目光。他決定若有日能走出病房，一定要為大師筆下的野草增添韻律，以微風吹勁草。作品的科技藝術殊不簡單，藝術家先為原畫上的每一根野草配以虛擬「骨架」，放進電腦模擬系統，再以物理算式計算其動靜，最後在系統中「吹一口氣」，形成野草隨風擺動的影片，生動而自然。杜勒以寫生凝住現實擺動的野草，Collishaw卻以科技藝術代入杜勒作畫時的心境，向當代觀眾重新展現大師眼前的生命動態，並再次透過毫不起眼的植物歌頌生命力。

與大師對話系列還包括作品Alluvion。驟眼看是精緻的花朵油畫，細看卻發現花莖竟長出蝴蝶的翅膀。藝術家運用AI模型，把17世紀的靜態寫生畫作與昆蟲的身體結合，形成新的昆蟲植物油畫。此作無疑是AI作畫的新高度：對Collishaw而言，以科技讓物種融合，就是在模擬自然界中千百萬年的演化；基於AI隨機生成的圖像再修正，則是在電腦面前操弄上帝之手，進行natural selection。Collishaw利用科技模仿和隱喻自然，卻又以傳統油畫技法「還原」古典大師風格，足見其巧思，也顯出其重視不同媒介的物質性（materiality）。誰說科技藝術只有「流動大師」式的沉浸投影一途？

NFT「種子」連繫古今經濟泡沫

歐洲大陸對繁花的愛戴，在17世紀可說是達到高峰。1630年代的鬱金香狂熱，成為人類史上第一個經濟泡沫。Collishaw受之啟發創作Heterosis，把歷史連結到我們眼前的另一股狂熱。他把花朵的基因資料儲存至區塊鏈，打造成不同品種的非同質化代幣（NFT）「種子」。買家可以為自己的NFT種子「雜交」，培植出愈發稀有的新品種。從含苞待放至完全盛開，這些比人更高的虛擬花朵在屏幕上爭妍鬥麗，舉止優雅。Collishaw提到自己不時為花入迷，又會研究花朵雜交，因為這正是他祖父的本業。現在由他培植的虛擬花朵，比皇家植物園內任何真實存在的花朵都要艷麗、結構更複雜，吸引不少觀眾駐足觀賞，良久沒有離開。藝術家把相隔400年的兩個經濟泡沫連繫起來，他也彷彿在問，為眼前奇觀入迷的看倌們，有誰可以在這場泡沫中留到最後？

答案可能就在旁邊的小屏幕上。名為Greenhouse的影片，帶領觀眾走進末日過後的倫敦國家美術館。一幅幅曠世名畫在頹垣敗瓦中喘息，只見植被不斷延展，成為末日美術館內唯一的生命體。如果文明被濃縮成為傳世畫作，這是否在隱喻無論科技如何發達，人類還是萬般帶不走，唯有「葉」隨身？這樣看來，作品就是現世的虛空畫作（Vanitas）。虛空派在巴洛克時期流行，以靜物畫表達生命無常，人世浮華在死亡面前都是過眼雲煙。但從另一角度看，作品也在描繪舊世界的畫像如何被現世的各種奇觀入侵，畢竟在影片中緊纏着畫框的，正是在隔壁盛放的NFT虛擬花朵。這樣的解讀讓人不禁反思，國家美術館作為溫室，究竟在保護着什麼、抵抗着什麼。

從走馬燈看眾生對奇觀渴求

Collishaw及後可謂「反其道而行」，AI在展覽後段全面退場，換上維多利亞時期的幻影術。其一是利用「佩珀爾幻象」原理（Pepper's ghost），投影一棵繫滿枷鎖的800年老樹，作品比喻英國文化價值在脫歐後的窘境。走進最後的房間，只見一個呈環狀的多層裝置，每層分別佈滿雀鳥或花朵的模型。不消一會，裝置開始轉動，配合快速閃動的燈光，靜態模型一下子活動起來，一圈蜂鳥在採食花蜜，另一圈則在舞動翅膀，以艷色展現雄風，不斷循環。作品名為The Centrifugal Soul，Collishaw透過3D打印的立體走馬燈，呈現物種對視覺刺激的向心力。從熱舞中的繁花向採蜜者（與我們）盛放、雀鳥以艷色吸引異性，到當下被眼前幻象吸引、下一刻在社交媒體上打卡的我們，眾生對奇觀的渴求永不止息。Collishaw稱完成作品後，他對那些精心打造的自拍照另眼相看，因為展示與獵奇，正是物種歷經數百萬年演化，所發展出來的求生本能。

離開展場時聽到觀眾對走馬燈嘖嘖稱奇，於我而言則是似曾相識。我想起攝影師楊德銘（Paul Yeung）兩年前的作品《風水輪流》，他利用維多利亞時期的另一個幻影術「費納奇鏡」（Phenakistoscope），以自家改裝的轉盤和頻閃燈，讓自己在疫情期間拍攝的硬照動起來，怪趣又好玩。他當時提到希望能「帶來一點奇觀」，作品曾在深水埗汝州街的一個臨時藝術空間展出，不論街坊或藝術同好都從奇觀中找樂。這個DIY式作品貼地而反璞歸真，是近年香港Art Tech的佳作。

Mat Collishaw: Petrichor

日期：即日至4月7日

時間：上午10:00至下午4:30

地址：Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art（Kew Gardens）

詳情：tinyurl.com/y5vfda8a

作者簡介：正在倫敦讀攝影。IG@dennisngan

文：Dennis Ngan

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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