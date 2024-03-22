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【巴黎】音樂與燈光的巴黎之夜

【明報專訊】Luminiscence（夜光投影匯演）繼波爾多演出後，2月16日起移師至巴黎聖猶士坦堂（église Saint-Eustache）。這座宏偉的教堂自17世紀起坐落於巴黎市中心Les Halles廣場旁邊。由於交通便利，加上是著名歷史古蹟，因此獲得不少電影及廣告商青睞，其中《殺神John Wick 4》中奇洛李維斯與甄子丹那場談及妻女的文戲，就在這裏取景。

雖然這次匯演也是Luminiscence團隊包辦的項目，可是表演是根據聖猶士坦堂的建築風格、線條及歷史事件規劃，跟其他城市的作品絕不相同。甫開幕，就有一名身穿斗篷的男子提着吊燈，娓娓道來他的故事：他希望尋找最完美的幾何圖像去建成能夠媲美巴黎聖母院的教堂。有天他在一個本子裏發現了那個完美的幾何，便規劃出教堂的線條……至此，投影用仿筆尖的白色幼線條去表現繪畫中的圖則。他又找到最好的工匠去雕鑿每一塊石頭，建成這個融合哥德式和文藝復興風格的教堂。

為了讓觀眾沉浸在這個環境，團隊選出代表每個時代的名人，並用音樂配合當時的年代背景；展出跟隨非線性時序，反而更像把一個個時段的「意識」以音樂與投影展現：大文豪莫里哀（Molière）曾在此受洗、路易十四的作曲家呂利（Lully）在這裏舉行婚禮。到中段女聲和音之時，有一圈圈的漣漪光；及後中世紀則由男聲主導，配以對巴洛克風格想像的光影投射。這裏展示教堂經歷4個世紀的變遷，見證了Les Halles旁市集的喧鬧之聲，也見證着教堂作為避難場所的黑暗時期——人們在密閉空間僅僅看到教堂彩色的窗折射出來的光。時間滴答滴答的過去，聖猶士坦堂卻一直都在聆聽這些時刻，有人們歡騰的聲音，又有黑暗時期的寂靜。及後團隊用光影營造柱子改變形狀的假象，最後以宇宙的恆星作結。

夜光投影匯演長50分鐘，部分日子更有現場合唱團和管弦樂團表演，座位劃分3種票價。雖然說是360度環迴的沉浸式投影表演，但主要的投影還是在正前方，只有數十秒投影在後方。筆者選擇了中價座位，坐在正中心看得非常清楚，建議大家不需要購買最貴的門票，但是最低票價的距離可能較遠，視覺上沒有那麼震撼。

「每個投影影像都是一扇通往過去的大門，是對藝術和歷史的光輝致敬，是對過去時代宏偉的感官的喚醒。」團隊如是說。

作者簡介：一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人

文：塞納河專業投訴員

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