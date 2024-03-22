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開眼 一場show一次旅行

「你好，人類！」探問藝術邊界 台北AI創作思辨之旅

【明報專訊】2022年底，用AI生成工具Midjourney創作的畫作《歌劇院空間》（Théâtre D'opéra Spatial）贏得美國藝術獎項，隨即掀起爭論：使用AI生成工具算不算藝術創作？創作者Jason M. Allen向美國著作權局（USCO）申請著作權被拒，USCO在首次判決時認為著作權應屬Midjourney，創作者其後上訴遭駁回。藝術創作與科技發展息息相關，攝影的發明對繪畫造成衝擊，藝術展覽與劇場內的科技調控及光影運用更已成基本，會否只是人類未習慣AI科技在藝術裏出沒？界內界外討論氣氛熾熱，藝術家則選擇以AI創作來回應AI議題，並在台北聚首。

用AI工具算不算藝術創作？

《歌劇院空間》算不算一幅畫？「你好，人類！Hello, Human!」策展人之一、香港新媒體藝術家林欣傑也打個問號。創作者Jason M. Allen本身是遊戲設計師，有別於新媒體藝術家直接用演算法創作AI藝術，他輸入文字到Midjourney，慢慢微調，直至生成需要的圖像，但林欣傑認為他其實並非直接以AI創作，只是使用AI工具。假使AI像人一樣說不同語言，它的語言就是演算法，AI工具就像即時傳譯，將輸入文字翻譯成演算法，換句話說，使用者是跟AI工具溝通，並不是直接跟AI溝通。

社會熱烈討論《歌劇院空間》以前，AI創作一直為新媒體藝術家所用。林欣傑與另一策展人蔡宏賢發現AI創作工具漸漸平民化，一般人只要懂得文字就能使用AI工具，繼而觸發社會關注AI創作。林欣傑甚至形容2023年是「AI平民化元年」，於是蒐羅世界不同AI創作作品，向社會提供討論AI議題的素材。

《歌劇院空間》乃是次展品之一，更重要是首次公開展出USCO判定著作權屬於Midjourney的法律文件，林欣傑說這背後帶出一個問題：「你說Midjourney是一個創作者，它不止是一個工具，那麼究竟你以什麼觀點去判斷（畫作）擁有者？或者哪個才是工具？」究竟使用AI工具創作的人是使用者還是創作者？

重構與虛構歷史

《歌劇院空間》及作品延伸出來的批判內容放在展覽較後部分，開首先向觀眾展示AI威力。伊朗藝術家Morehshin Allahyari發現伊朗卡扎爾王朝時期，權貴肖像畫以中性形象示人，後因西方文化入侵，使伊朗獨特的視覺文化消失。於是Allahyari讓AI學習流傳下來的中性肖像畫，生成相似風格的畫，製成錄像系列《月亮臉》（Moon-faced），利用AI回溯沒落的視覺文化。AI不單可追尋公共文化歷史，更可回味個人歷史。日本藝術家松尾公也妻子離世10多年，她熱愛歌唱的畫面仍歷歷在目，於是他生成亡妻的歌聲和影像，包括展品《妻音源Torichan 歌唱Desperado》，甚至製成MV，「聽起來有一點怪，但其實是超浪漫」，林欣傑說。

AI重構的歷史可趨近真實，也可完全虛構。挪威攝影記者Jonas Bendiksen的攝影書《韋萊斯之書》（The Book of Veles）拍攝北馬其頓城市韋萊斯（Veles），圖文並茂講述當地歷史，整個項目卻是刻意造假，書本交錯真假內容，文字敘述由AI生成，似是而非，並合成3D虛擬人物。韋萊斯實是假新聞製造基地，曾影響2016年美國大選，藝術家今回將真假難辨推至極致，連城市自身歷史也成虛構。

與此同時，AI介入社會運作的規模愈來愈大。英國藝術團體Blast Theory曾跟大學研究如何使用AI令貓活得更開心，在《貴族貓宮》（Cat Royale）裏，AI裝置定時定候跟貓玩樂、餵飼食物，結果成功令貓更快樂。林欣傑詰問，如果實驗對象由貓換成人類，只要AI裝置處理好人類的玩樂和飲食，似乎也會令人類活得快樂？他續說：「現在給我們吃東西和玩的是人，但他（將來）有機會是AI來的。」

AI對談 他朝自成論述？

現時很多圍繞AI的討論集中在會否取代人類，部分人認為AI發展始終需要人類推動，但當人類也缺席，AI會否演變出自己一套哲學？新媒體藝術團體Dimension Plus由是次展覽兩名策展人創立，他們的《VS AI 街頭對戰》製成兩台街機造型，一邊訓練AI問哲學問題，另一邊是AI回應哲學問題生成圖像。一般是人類輸入文字，AI生成圖像回應，「換了一個AI（問問題）的話，它會怎樣想呢？因為我們通常只會看到AI（生成）的結果而已，我們很少看到AI想的過程」，林欣傑說。

Dimension Plus去年曾以《VS AI 街頭對戰》形式舉辦生成圖像比賽，既有真人也有AI評審，在真人參賽者不知情下更有AI參賽。雖然最終冠軍還是真人，但林欣傑稱其實AI亦有勝出部分對決。技術暫時仍未開放AI互相學習對話，「如果我們叫它們學回自己的對話，分分鐘它們有自己的論述」。人類應否向AI下放更多執行權？他相信只要AI不斷對話及學習，讓它們提出論述然後互相挑戰，類似AI中一個名為GAN（Generative Adversarial Network，生成對抗網絡）的演算法，「不停批評對方，令到事情更好。如果我們將演算法的執行能力完全交給AI的話，AI最後甚至會擁有製造言論的語言」。

展覽最後一件作品的比喻餘韻深遠——AI最終會否成為人類的上帝？德國藝術家Mario Klingemann的《適當的反應》（Appropriate Response）酷似祈禱室，前方放置木製跪台，觀眾只要跪在跪台的機關，後方翻牌式壁掛顯示板就會翻出回應箴言。然而，所謂箴言其實是Klingemann讓AI學習6萬多條金句，然後隨機生成獨一無二、絕不重複的箴言。惜因作品故障而未能運到台北展出，但從錄像所看，其實是觀眾給隨機生成的箴言賦予意義。「這件作品幫我們完成最後的論述，為什麼所有AI做出來的東西會有意義？為什麼符號會有意義？其實最後都是我們人給它。」

你好，人類！Hello, Human!

日期：即日至5月12日（周一休館）

時間：上午10:00至下午6:00

地點：台灣台北市大同區長安西路39號台北當代藝術館

票價：100新台幣（約25港元）

網址：bit.ly/3IXQ32d

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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