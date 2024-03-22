黑白攝影敘事 大師光影藏玄機

展覽分為對比、光影及色景3個主題，原以為這是欣賞黑白攝影的3個重點，M+視覺藝術助理策展人胡寶雯卻說：「特別是對比和光影，其實都是攝影基本的要素，我們希望從闊一點的框架，引領本身對攝影沒深入了解的大眾看作品。」展覽照片特別設計一些配對，並排展出BnF及M+館藏照片，突顯兩者的聯繫及對比。展覽展出超過170名國際知名攝影師的作品，包括布列松、Diane Arbus、Werner Bischof、森山大道、細江英公、何藩、邱良等。

除了觀看實體照片，背後攝製過程同樣有趣。黑白攝影常透過幾何線條、形狀、光暗對比，呈現拍攝主體，如何藩名作《陰影》，照片構圖簡潔，明暗對比清晰，利用三角陰影的線條讓觀眾視線聚焦至左下角身穿旗袍的女人，她寂靜優雅，又帶點憂愁。何藩後來曾說照片主角是他的表妹，而右邊的對角陰影是他在黑房後製加工而成，希望表達青春年華流逝的感覺，是他唯一一張刻意設計的照片。

早年受限技術 塗黑物件營造反差

胡寶雯介紹Paul Strand的《水壺和水果，美國康涅狄格州》，仔細看，桌上物件顏色異常，她解說照片攝於1915年，因技術限制，未能單靠相機拍出極黑和極白的色彩效果，於是攝影師把桌上的水壺和水果塗黑，探討怎樣呈現黑白之間的強烈反差。

M+攝影藏品修復員司馬恩研究時發現，香港著名紀實及街頭攝影師邱良的《無標題》也有加工痕迹。司馬恩利用顯微鏡、紫外線和測光，見到這幅攝於1960年代的作品經過裁剪，並組合自兩張照片，成品邊緣塗上黑色。她亦估計，照片裏白色交叉的地面上原本有一些物件，但攝影師認為礙眼而塗畫掉，只是裝裱到相框後難以看見。

相紙施「黑魔法」留印記

「光影」展區還有一個展出前衛攝影作品的角落，名為「黑魔法」。展品都不是由相機拍成，而是把物件放在感光紙上曝光，印記會遺留在相紙表面，製作被稱為黑影照片的正片。Floris Michael Neusüss熱中於這項技術，《剪影》營造出撲朔迷離的人物剪影照。

知道背後的攝製故事後，那些刻意建構場景或經修正的照片，會否影響觀眾對攝影師藝術成就的判斷？實驗性的黑影照片，也令人思考攝影作品的定義。

「黑白──攝影敘事」

日期：即日至7月1日 （周一休館）

時間：

周二至四及周末

早上10:00至下午6:00

周五

早上10:00至晚上10:00

地點：M+地下大堂展廳 （九龍博物館道38號西九文化區）

門票：$210

詳情：bit.ly/43tRJtA

文：何詩韻

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