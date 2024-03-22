牛棚重現 「情感幾何」隨聲尋影

XR「跨時空」 舊觀眾同行

1a space迎來25周年，展覽空間重新裝潢，藝術家張海活把展場的整個更新過程，策劃成一個為期6個月的三部曲展覽「情感幾何」。第一階段展示空間拆卸及切割過程，強調展場即是展品；第二階段，空間還原至最初模樣，交由藝術家回應對1a space的「情感」。步入1a space，只見距離門口的最遠處擺放一個大三角裝置，左邊有24張凹凸不平的紙張懸掛在半空，另外兩組展品難尋蹤影。張海活介紹，多個喇叭隱藏在展廳裏，聲音從四方八面傳來，專心聽可找到它們的位置，還有一些虛擬個體要戴上XR（extended reality，延展實境）眼鏡才能看見。

透過眼鏡，見到一個個藍綠色龐大個體分佈在現場空間不同位置，它們站着或凌空飛起。那是跨領域藝術家陳家智的作品Gaze，向來喜歡將現實與虛擬世界相互結合的他，思考怎樣以客觀量度以外的方法描繪空間。他說：「1a space一直以來都把注意力放在藝術家和作品上，那我就在想其實觀眾的存在都很重要，因為這些展品之所以誕生可能是需要一些觀眾去看、去理解它們。」因此他選擇以觀眾這個獨立存在體去描繪空間。XR眼鏡所見的虛擬個體，是陳家智從網上和社交媒體找出25年來的1a space觀眾照片，利用AI把觀眾製成虛擬雕塑。這些人真實存在，此刻跨越時空與觀展的人聚集一起。雖然藝術家沒有設計觀賞路線，但觀眾很自然想走近雕塑看看它們長什麼模樣，甚或嘗試穿過它們的身軀，雕塑就似在引導觀眾遊覽四周，有時走到灰白磚牆前，感受那原始粗糙質感，有時走去觀賞另一件作品。

整理舊檔 手造紙展思想

半浮雕塑旁邊的一排紙同樣矚目，熒光字詞投影在紙上，閃個不停。藝術家史穎怡認為1a space最重要的是參展藝術家和觀眾的觀點、思考和感受，她的作品anima1把1a space過去25年的檔案文本轉化成數據，重構為素材，再結合觀眾參與，構建出新的敘事。史穎怡在蒐集檔案過程中，意外發現除了近幾年，大多數資料包括書信、書籍、收據、畫廊運作資料等，以實體副本保存，她一一細閱這些文件，彷彿通過文字媒介連接其他藝術家和創作者。史穎怡抽取檔案裏的文字，再將文件打碎，混合展覽第一階段清拆空間時製造的灰塵、鐵絲和木碎，重新製作一系列帶有思想和具有空間特質的手造紙。觀眾可在旁邊的iPad上回答簡單問題，系統會在電子資料庫中以隨機、類似寫達達詩的方式，抽取舊日文件的文字，創造一首全新的詩歌或故事，並投影在紙上。最後一張紙的旁邊掛有兩個聽筒，不妨靠近聽聽他們的細語，但小心一不留神就被其他聲音打斷。

「劈里啪啦」突然傳來雨水拍打屋頂的聲音，望出窗外，天氣正好，再抬頭望，橫樑上好像黏着一些東西，是藝術家王鎮海用聲音演繹空間的實驗。展覽前，他用上兩三日時間，在虛無的1a space空間裏探索聲音，水聲、碰撞鐵鏈和鐵閘聲……他錄下現場環境最純粹的聲音，遺憾是沒有碰上落雨的日子，需要後期營造落雨場景的聲音。王鎮海之後在玻璃窗、木箱、鐵閘等10個位置裝上exciter，它們依附在物件表面，使物件震動並變成「喇叭」。王鎮海笑言有時分不清聲音是來自他錄製的聲音，還是來自展場，有點以假亂真。平日看展環境嚴肅，不敢發出聲響，但「情感幾何」把聲音變成主角，帶領觀眾認識和發掘空間。

白布蓋箱 將揭真身

跟隨聲音行到最後，到達三角裝置位置，張海活說「｜△｜」裝置利用第一階段展覽拆卸剩下的木板組裝而成，板上仍留有鉛筆畫草稿的痕迹。走到背面發現地上有一個用白布覆蓋的長形箱，觀眾不能直接看到它模樣，只能透過熒幕看見箱內的實時影像，是一個1比10的1a space模型。張海活解釋，那是想對應第二階段展覽副題「一種假意的相像又卻永遠不能再是（虛擬而永恆的不曾存在或曾經存在之物）」。模型將會帶到Art Basel現場，屆時會掀起白布，歡迎觀眾前往看其真身，或是到1a space在熒幕裏觀看。張海活開玩笑道，這就好像直擊一個停屍間。

「情感幾何」第二階段

日期：即日至4月14日

時間：周二至日上午11:00至晚上7:00

地點：土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村14號

詳情：bitly.ws/3g3Np

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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