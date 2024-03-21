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the buzz：為罌粟花重新定義 遍地開花慶60周年

【明報專訊】罌粟花的外形美麗，其花瓣輕柔纖薄，有微微皺紋的表面和邊緣，鮮紅色的花朵絢爛華美。在第一次世界大戰期間，比利時法蘭德斯（Flanders）的壕溝戰發生於開滿罌粟花的田野中，令罌粟花成為英聯邦各國的國殤紀念日之悼念象徵。不過，罌粟也是製造鴉片這種萬惡毒品的原料，故此它的花語既有華麗和悼念的意思，也代表負面的罪惡。

然而於1964年的芬蘭，Marimekko將罌粟花重新定義，創造出UNIKKO印花並廣傳於世，今年正是這款經典印花誕生的60周年。

Maija Isola以抽象手法描繪罌粟花

Marimekko於1951年由Viljo和Armi Ratia在芬蘭赫爾辛基成立，以設計和製作服裝、紡織品、室內裝飾品和家品見稱。很多人也因為其經典印花UNIKKO而認識品牌，甚至因此對其展現的北歐生活風格一見鍾情，卻沒有多少人知道，品牌創辦人之一Armi Ratia曾認為印刷品無法捕捉花朵的真正本質，因此早期的Marimekko系列中並沒有花卉圖案。後來設計師Maija Isola以簡單和抽象的風格表現罌粟花，而非將它逼真再現，從此UNIKKO（罌粟花的芬蘭語）在品牌芸芸印花中，成為最標誌的經典印花。

罌粟花再美，也難洗脫是製作鴉片的原材料。不過Maija Isola以簡單抽象的手法描繪，令人剎時間不會直接連繫到真實的罌粟花和其果實等，而且圖案亦不時換上各種配色，時而色彩斑斕，時而洗盡鉛華脫俗清麗，令人沉浸於活潑多變的色彩之中。

品牌的發源地芬蘭人口約550萬，面積卻有30多萬平方公里，以芬蘭本土及約17.9萬個島嶼組成，約有18.8萬個湖泊，森林佔國土面積約七成，擁有美麗的自然環境。北歐冬天雖冷，卻令芬蘭人更珍惜和暖的夏日。芬蘭是世界前端的高度發達和福利國家，國民享有極高標準的生活品質，在聯合國公布的《世界幸福感報告》中，芬蘭在2018至2023年連續6年為世界上最幸福的國家第1位。總括而言，芬蘭的生活風格讓人享往，而Marimekko便以艷麗多變的UNIKKO印花，塑造成生活歡欣愉悅的象徵。

UNIKKO混合牛仔服

今年為UNIKKO印花誕生60周年，品牌為此在世界各地舉辦了多個慶祝活動，例如早前的哥本哈根時裝周發布的2024秋冬系列，便以UNIKKO為靈感混合牛仔服創作一組精緻服飾（圖）。品牌也在其起源地芬蘭的著名建築外掛上UNIKKO旗幟，並在赫爾辛基Ateneum Art Museum外牆披上絢麗繽紛的光雕藝術品UNIKKO at La Louviére；Nasdaq紐約Times Square大型廣告板也展示UNIKKO 60周年海報。來到香港，品牌就在銅鑼灣禮頓道的旗艦店外牆貼上大幅UNIKKO色彩奪目的海報，而由內到外佈滿UNIKKO印花的電車亦會游走於港島區至3月28日，讓UNIKKO「遍地開花」。●

查詢：Marimekko 2203 4218（銅鑼灣店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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