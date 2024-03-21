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jewellery news：「甜茶」高級珠寶

【明報專訊】「甜茶」Timothée Chalamet爆紅，自然吸引各大品牌青睞。Cartier早在2021年便宣布他成為「品牌摯友」。品牌其實從來沒有所謂代言人，摯友便是其中一個合作身分。雖然品牌摯友不少，但Cartier明顯偏愛Timothée，除了為他提供珠寶外，甚至為他出席不同活動而度身訂製高級珠寶！

去年《旺卡》（Wonka）電影首映禮上，Timothée便首次戴上品牌設計工作室與珠寶工作坊為他製作的獨一無二頸鏈，到今年《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）倫敦首映禮，Cartier特別以900多顆彩色寶石結合精湛工藝為他訂製高級珠寶頸鏈。品牌珠寶與鐘表創意總監Marie-Laure Cérède與Timothée會面後，糅合他分享的靈感，再參考劇照和相關資料設計成頸鏈。工匠在珠寶上展現電影意象，不同寶石的顏色令人聯想到電影中的沙丘、沙漠及Fremen民族標誌的藍色眼眸。其中橙色、黃色、棕色、白色鑽石等設置在頸鏈的其中一側，佩戴者可透過精巧的旋轉結構調整寶石組合，展現沙丘般的萬千幻象。頸鏈另一側則綴以藍寶石及藍色尖晶石，詮釋電影角色裏的藍眼睛。

品牌更把為Timothée創作的Wonka頸鏈和Dune頸鏈納入品牌典藏系列的一部分，稍後有機會將在世界各地巡迴展出，大家或能近距離欣賞這些珠寶的精細做工。●

查詢：Cartier 8105 5008（置地太子店）

文：張曉冬

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