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beauty：時尚品牌擴展美容領域 綠色狂熱注入彩妝

【明報專訊】時尚與美容的關係向來千絲萬縷，例如在每場時裝騷背後，化妝師都默默在後台工作，為模特兒塑造出符合設計師意念的形象。近年時尚品牌均擴展到美容產品領域，不但有助建立全方位的品牌形象，亦可以擴大品牌的價值鏈。Valentino Beauty最近便在彩妝中注入綠色熱潮。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，向來喜歡透過色彩展現創作理念，其2024秋冬系列便以充滿質感的黑色調貫穿服飾，予人暗黑格調。不過Valentino Beauty卻反其道而行，以一抹耀眼綠色為主調，將一股綠色狂熱注入彩妝產品的包裝中，還同步帶來男、女香水。

繼推出Valentino Pink PP熒光粉紅、Noir暗黑魅幻版本的Go-Cushion高訂輕透氣墊粉底後，近日品牌為這經典產品披上驚艷的綠色，帶來閃爍設計的Go-Cushion Green Stravaganza訂製外殼，再點綴V LOGO，把高級時尚美學的設計延伸至高級訂製化妝品配飾。除了擁有時尚華麗的外觀設計，氣墊粉餅的妝效亦是賣點之一，質地水潤保濕不厚重，運用獨家Light-Lasting科技，據稱有助令妝感服貼，且能保持一整天輕爽及持妝度。配方中的Roma-Light Complex超微細珍珠成分，則有助捕捉及折射光線，塑造明亮的霧光妝效。

艷綠熱潮蔓延到香水

這股艷綠熱潮，同時亦延伸至2款Born in Roma Green Stravaganza男女對香香水。若顏色能代表香氣，那麼Green Stravaganza香水的味道，便是一抹清新的茶香。當中的Born in Roma Donna Green Stravaganza，散發淡雅的茶香與陣陣茉莉花香；而另一款Born in Roma Uomo Green Stravaganza，則是一款優雅蕨類琥珀調香水，選用卡拉布里亞佛手柑及香根草創造前中後調的香氣，展現清新的芳香複雜特質，再搭配咖啡香調，令奢華感覺昇華。香水瓶身設計方面亦反映出Maison Valentino的經典元素，靈感源自羅馬式建築，瓶身鋪上品牌經典Rockstud，形成金字塔釘形，並用上黑色和翠綠色對比，前衛又時尚。

天星小輪創意廣告

隨着系列的誕生，品牌亦推出了一個充滿玩味的創意廣告。對於很多港人而言，提起綠色，也許會想起歷史悠久的天星小輪船身。這種耐看、標誌的色調，長久以來均與維港兩岸的景色和諧共存，對於遊客而言，亦是代表香港的標記之一。品牌這次正正選擇香港作為影片的背景，將Green Stravaganza星鑽系列的氣墊粉底，以及Born In Roma香水系列「變大」，並放到天星小輪上、「走過」尖沙嘴天星碼頭等地，讓人印象深刻之餘，還增添一份親切感。●

查詢：Valentino Beauty Boutique 2323 3828（海港城店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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