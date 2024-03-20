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時尚產業：柏林時裝周發展史

【明報專訊】相比起其他高科技如汽車及設計等產業，過往德國的時尚產業並沒有得到同樣的國家級關注。德國的時裝重鎮柏林相比其他時裝城巿起步較遲，2004年才開始舉辦PREMIUM等多個時裝貿易展，但未有統一陣容，可視為時裝周的雛形。後來名正言順地以柏林時裝周之名搞騷是2007年1月，同年夏季由大型活動製作公司IMG GmbH主理，並找來Mercedes-Benz贊助，於柏林地標之一Brandenburger Tor設立簽名式大帳篷作為時裝騷中心，為柏林時裝周定調。

Christiane Arp（A）在2011年任職德國版Vogue期間，創立了Vogue Salon展示德國新進品牌。直到2015年1月，她與時尚企業家Anita Tillmann、時裝造型師Claudia Hofmann、Nowdays創辦人Marcus Kurz，以及時裝公關Mandie Bienek和Marie-Louise Berg正式創辦FCG，同年亦創辦了展示德國時裝新秀為本的Der Berliner Salon（B、C），集展覽及小量天橋騷於一身，並與Vogue Salon並排進行至2019年。2018年改由Marcus Kurz創辦的Nowadays主理柏林時裝周製作，Mercedes-Benz亦退下整個時裝周的冠名贊助角色，改以MBFW之名贊助部分時裝騷。整個前朝時期均處於各大小單位各自為政的狀態。

直到2021年9月，疫情為FCG帶來統一陣營的契機，Vogue Salon亦於同年與Der Berliner Salon合拼，以展覽方式運作。MBFW在2022年取消，FCG在同年10月推出柏林時裝周選拔，推出Berlin Contemporary和STUDIO2RETAIL的時裝騷資金競賽，以選出翌年1月首個全由FCG主理的柏林時裝周的參展品牌，並正式由Berlin Senate Department for Economic Affairs, Energy and Public Enterprises全盤注資，Mercedes-Benz則在每季挑選一個品牌作贊助，例如上季的William Fan及今季的RIANNA+NINA （D）。●

文：Dawn Hung (mr.misterdawn@gmail.com)

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