「舊世界」中最快冒起「新世界」 土耳其葡萄酒 中東之光

之前談到葡萄酒的發源地在格魯吉亞，因此，釀酒法很早就傳入鄰近的土耳其，不過因為政治及宗教因素，雖然土耳其有幾千年釀酒歷史，是最古老的「舊世界」之一，但據說從前的葡萄酒都不能喝。到了1925年，土耳其首任總統Mustafa Kemal Atatürk成立了第一所現代化商業釀酒廠，才開始釀造貼近現代口味的葡萄酒。隨着當地經濟愈來愈好，社會環境逐漸開放，外資紛紛進入市場，令土耳其葡萄酒的質量近10多年提升不少，風格跟新世界葡萄酒相似，卻有當地特色，難怪在國際大賽不時獲獎。

土耳其葡萄酒業急速發展，多得自身得天獨厚的氣候與地理環境，十分適合種植葡萄，因此當資金、技術與人才引入，便水到渠成。土耳其有超過1000種葡萄品種，葡萄園區面積也是世界第4大，僅次法國、西班牙及意大利；葡萄產量則排第6，但當地的葡萄主要用來做葡萄乾，其產量是世界第一。然而，龐大葡萄產量中，只有大約4%用於釀製葡萄酒罷了。

土耳其葡萄酒主要用30款品種釀造，當然包括Sauvignon Blanc、Chardonnay、Merlot、Cabernet Sauvignon等國際化葡萄，但本地特產也有不少，例如我剛喝過的一瓶是用上了Boğazkere，聞香有深色水果如布冧等香氣，單寧強勁，餘韻是香料的味道，帶點中東特色。紅葡萄還有Çalkarası、Papazkarası等，都是以單寧較柔和及充滿果香而聞名。

「牛眼」巨葡享負盛名

紅葡萄中，土耳其最享負盛名的是Öküzgözü，名字是「牛眼」的意思，如此取名是因為這葡萄顆粒非常大，呈深褐色，但「牛眼」製造出來的葡萄酒卻是紅寶石色，明亮美麗，聞香會有櫻桃、石榴的香氣，同時夾雜丁香、豆蔻等香料味道，還有淡淡薄荷香味，酒體中等均衡。Öküzgözü有時會跟Boğazkere混釀，結構更為複雜，果香與單寧更有層次。

Öküzgözü是土耳其東部地區Elazığ的原生葡萄，有過千年栽種歷史，但近年在不同地區也有種植，如果想感受典型的「牛眼」風格，我推薦Kavaklidere酒莊的出品，果香馥郁，整體感覺很優雅，配上芝士或土耳其烤肉，都非常合襯。有趣的是，Öküzgözü一般不太適合陳年，但Kavaklidere卻有支1995 vintage，在木桶陳釀24年才裝瓶，除了漿果，還有肉乾味道，酒體乾淨順滑，但這款酒不易找，如果有幸碰到，緊記要多點時間醒酒。

唯一可陳年的白葡萄Narince

土耳其的白葡萄也有很多款，例如Emir、Narince、Sultaniye、Bornova Misketi，最常見到的是Emir，經常獲獎的則是Narince。Narince的特性是果味濃郁，酸度頗高，單寧柔和，最重要的是它是土耳其特產白葡萄中唯一可以陳年的，尤其適合在橡木桶陳放。在不同地區出產的Narince也有分別，最常見的是柑橘味道，有些會有蘋果、梨子等清爽味道，另一些則呈現蜜瓜、杏桃等較濃郁甜味。同樣地，Kavaklidere酒莊的Narince單釀或與Emir的混釀，都十分值得一試。

這一篇不是Kavaklidere的業配文，但在1929年成立的它，是土耳其3大酒莊之一，旗下葡萄園面積達645公頃，而且在香港某些地方都找到，所以特意提到。另外一個大酒莊則是Doluca，歷史更古老，由Kutman家族於1926年創立，第一代家族成員在周遊歐洲時找尋合適的葡萄移植回國，第二代到美國加州念書以提升釀造質素，如今第三代則着重企業化，難怪Doluca一直是土耳其葡萄酒出口量最大的酒莊。Doluca喜歡以土產葡萄與國際葡萄混釀，例如Villa Doluca Klasik Red是Öküzgözü配上Merlot和Shiraz，雖然只是入門酒款，但既有Merlot的果香、Shiraz的爆發力，以及Öküzgözü的香料氣息。

氣泡酒Yaşasın贏金獎

另一間值得留意的酒莊是Vinkara，他們的氣泡酒Yaşasın，曾在2020年在法國舉行的一場葡萄酒大賽中，贏得世界最佳氣泡酒金獎，這在法國香檳、意大利Prosecco、西班牙Cava風行的年代，是一件不可思議的事，因此這土耳其酒莊當時還獲得法新社的採訪。原來Vinkara在2009年出產氣泡酒時，是第一家土耳其酒莊這樣做，他們使用傳統釀造香檳方式，而最重要的秘訣是葡萄幾乎全人手採摘，以確保品質；他們採用的葡萄是當地特產的Kalecik Karasi，獲譽為「土耳其的Pinot Noir」，這種葡萄於1980年代瀕臨絕種，猶幸在當地研究人員與葡萄種植者努力下「復活」。Yaşasın在土耳其語意謂「萬歲」，其風格卻十分優雅；怡人的花香，細緻的氣泡，確實會令人誤會這是法國的香檳。

土耳其國土橫跨歐亞，其葡萄酒則是穿越古今，十分有趣；那裏有7個葡萄酒產區，逾百家酒莊，就像是葡萄酒世界裏未發掘的寶藏。●

胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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