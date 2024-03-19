簡易廚房：炮製五香牛𦟌 餐餐有餸加

牛𦟌無論雪藏和新鮮，都可以燜得入味好吃，只要材料分量控制得好，就可以做到與街外小菜一樣的效果。加上燜完可存放在雪櫃，既可做派對涼拌小食，又可隨時在午餐、晚餐或煮方便麵時加一兩片，實在方便。

螞蟻上樹 無辣少辣也可

至於螞蟻上樹是一道四川家常菜，其實材料就是粉絲炒肉碎，肉沾在粉絲上看上去像螞蟻爬在樹上一樣而命名。加入豆瓣醬和辣椒，就可以令菜式更加冶味，如果想小朋友都吃到，可以製作少辣或無辣版本。

五香牛𦟌

材料（2人分量）：

˙牛𦟌……1條（約400克）

˙水……500毫升

鹵水調味料及用料：

˙生抽……5湯匙

˙老抽……2湯匙

˙五香粉……1茶匙

˙冰糖……20克

˙薑（去皮）……3片

˙葱（切段）……2棵

˙胡椒粉……少許

˙花椒……1茶匙

˙八角……3粒

˙肉桂葉……2片

˙魚袋……1個

做法：

1. 牛𦟌汆水2至3分鐘，盛起備用

2. 花椒、八角、肉桂葉放入魚袋中備用

3. 牛𦟌放入鍋內煎一煎，加入水及所有鹵水調味料（包括魚袋）。大火煲滾後轉細火燜30分鐘，熄火焗30分鐘；最後重複大火煲滾後轉細火燜30分鐘步驟，即完成

小貼士：加冰糖燜，肉質會更腍

4. 煮好後儲放在雪櫃，食用時可以切片，加熱或凍食也可

螞蟻上樹

材料（2人分量）：

˙半肥瘦肉碎……150克

˙粉絲（細）……2包

˙葱（切粒）……適量

˙蒜頭（切粒）……1瓣

˙紅葱頭（切粒）……1個

肉碎醃料：

˙生抽……1湯匙

˙糖……1茶匙

˙麻油……少許

˙水……少許

調味料：

˙蠔油……1.5湯匙

˙生抽……1湯匙

˙豆瓣醬……1湯匙

˙糖……1茶匙

˙清雞湯……150毫升

做法：

1. 肉碎用醃料先醃15分鐘備用，粉絲用熱水浸軟身備用

2. 熱好油鑊，爆香蒜頭、紅葱頭；放入已醃的肉碎，炒至九成熟

3. 加入粉絲及調味料一齊兜勻，煮到差不多收乾水，最後加入葱粒便完成

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第493期]