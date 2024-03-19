明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第493期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：將繪畫變成習慣

【明報專訊】我經常鼓勵學生要多繪畫，如能夠將繪畫變成習慣就更加理想。筆者一位已故畫家好友，他真真正正能夠貫徹每日繪畫，就算農曆年初一也不例外，遇到外遊就會帶備簡單畫具隨機「寫生」，持之以恆的堅持和對繪畫的熱誠，實在令我佩服。此外，他的作品還有一個特色，在繪畫具色彩的作品時，總會加上他鍾愛的桃紅色，或多或少，或明顯或隱晦，沒有固定標準，純屬個人對這種色彩的偏愛，那份「桃紅色」的個性固執，也突顯了他對藝術的執著。

不拘時地 題材隨心

每逢長假期，我都會離港休假，在這段期間當然也會抽空繪畫，備用繪畫素材以簡單為主，可能身在外地，在感覺上也不一樣，在放鬆的心情下，沒有既定時間，也沒有既定地點，無論身在酒店、餐廳，還是公園，總之想畫就畫，題材也沒有一定。現今受惠於科技的方便，無論是面對環境的實物寫生，還是透過互聯網作資料蒐集也實在簡單不過，但在課堂上我仍建議學生先將資料圖片列印出來參考，以減輕眼睛長時間接觸屏幕的負擔。

現在，就和大家分享一些我這次農曆年長假期的小作，主題以一些印象深刻的電影人物為主（見圖）。

3幅假期作品中，大家可有留意到第一幅只用sign pen，第二幅只用鉛筆，第三幅則是兩種素材的混合表現，其實我們在日常練習時，除了題材要多元化，在素材應用上也應靈活使用，多加練習，仍是那一句：「肯畫就好！」

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第493期]

上 / 下一篇新聞