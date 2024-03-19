明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第493期

Happy Pa Ma

教大GPS：企業家精神是生活技能

企業家是指自己建立和營運事業的人。一般人聽見「企業家」都會聯想到商業、首富等與金錢相關的詞語 ，像是為人所熟悉的馬斯克、喬布斯等。然而，不少人往往只看到他們的成功，較少去探究在背後驅動他們邁向成功的企業家精神。企業家精神是指透過創新、勇於冒險和自我激勵等特質，來追求創造價值的機會的心態和動力，這亦是從小就開始培養的能力。筆者並非鼓勵從小就要灌輸做生意、賺錢的概念，而是希望家長從生活入手，培養孩子的企業家精神。

培養自主 規劃生活

自主獨立是企業家精神的基礎。孩子需要懂得規劃自己的生活，培養自主。家長有時候過分着緊，不自覺為孩子預備所有事情。筆者建議應給予孩子從小事開始參與規劃生活的機會，讓他們從基礎開始計劃及籌備，家長則扮演顧問的角色，例如讓孩子計劃分配八達通的餘額，建立良好的理財習慣，同時也可以自主地使用金錢，學習如何用得其所。像是喬布斯推出iPhone前已有長遠計劃及前瞻，他先以不同產品嘗試，再把不同功能合成為智能電話，推出當時市場從未想像到的新產品。

有冒險精神 才能走得更遠

作為孩子的顧問，家長也會害怕子女出錯，但是「失敗乃成功之母」，嘗試過失敗才能達至成功。就如孩子玩電子遊戲，每一次面對失敗都是寶貴的學習體驗，經歷過失敗才能夠掌握過關的攻略。套用到日常生活之中，擁有探究和冒險精神才能走得更遠。這當然不是任由孩子犯錯，而是在可接受的錯誤範圍內，讓他們有失敗的經歷及空間，並與他們一同檢視如何改善。例如家長能夠控制八達通增值金額和增值次數，在可接受的範圍讓孩子計劃如何善用金錢，同時又可以了解他們的決定。即使如馬斯克SpaceX的太空計劃，也經歷過很多次試射失敗，才能成為與NASA登月的合作伙伴。

家長勿過分參與 給孩子自由

最後是培養孩子有洞察力及預見結果的判斷力。當面對關鍵問題，很多家長都會主動提供支援，但如果每一次都是由家長發現問題並幫忙解決，孩子就未能從失敗中汲取教訓和成長。與孩子同行對培養他們的主動是很重要的，筆者建議家長只需要適當介入，不用過分參與，給予孩子自由度。這樣就能培養孩子面對問題的洞察力，不是在問題出現後才去思考解決方法，就像馬斯克明白如果火箭只能使用一次，便很難做到地球與火星往來，故他很早就察覺到能重複使用的火箭的需要。同樣，如果孩子對理財有良好的計劃，亦有助他們規劃未來人生。

因此，企業家精神並不止是用來創業賺錢，亦是一種生活技能，家長可以透過日常生活來培養孩子這方面的能力，讓他們有空間去面對失敗和成長，好好規劃人生。

文：林浩瑋（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第493期]

相關字詞﹕親子筆陣 教大GPS

上 / 下一篇新聞