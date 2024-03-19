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副刊
Happy PaMa 教得樂 第493期

Happy Pa Ma

彈滑充氣樂園 地道美食歷奇之旅

【明報專訊】今個復活節，與本土地道美食「雞蛋仔」、「格仔餅」、「蛋撻」和「魚旦」一起彈彈跳吧！

iSQUARE國際廣場這個假期特別邀請小朋友用另類的方式去「體驗」美食，並設置巨型港式美食打卡充氣裝置「港玩港味」彈滑充氣樂園，其中全長11米的地道美食歷奇之旅設有6大關卡，包括「彩虹糖滑梯及波波池」、「港式熱奶茶攀登牆」、「魚蛋及蛋治小森林」、「瑞士卷隧道」、「港式薯條獨木橋」及「彈滑蛋撻彈彈牀」，成功過關的小朋友最後更可跳進七彩繽紛的波波池！

另一玩樂區域則以「懷舊冰室」為主題，小朋友可登上經典「紅白藍雪糕車」，通過車內的「巨萌障礙雪糕筒」以及巨型炸爐內的「可愛港式炸髀陣」，便可成為冰室的座上客，與「孖腸加煎蛋」、「牛油方包」、「火腿通粉」一同打卡。最後別忘了到5米闊的智脆菠蘿油迷宮，挑戰你的IQ及運動細胞。只要在活動期間以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領遊戲券，勇闖這個有趣又好玩的充氣美食陣！

「港玩港味」彈滑充氣樂園

日期︰3月22日至4月7日

時間︰下午1:00至晚上7:00

地點︰尖沙嘴iSQUARE國際廣場3樓

遊戲券換領方法：活動期間以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領遊戲券

查詢︰3665 3333

送「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券

iSQUARE國際廣場送出「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每套適用於一名成人及小童，指定時段使用，可於3大玩樂區域(A、B&C)玩各10分鐘。有興趣的讀者請於3月21日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「地道美食歷奇之旅」其中一個關卡名名字。

[Happy PaMa 教得樂 第493期]

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