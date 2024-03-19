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副刊
Happy PaMa 教得樂 第493期

Happy Pa Ma

本周FOCUS：家家有禮：足球訓練營 提供個人化指導

【明報專訊】PSG（巴黎聖日耳門）足球小將復活節大召集！PSG的吉祥萌物PSG足球小熊不但進駐香港，更邀請大家參與於復活節期間在不同地點推出的復活節足球訓練營！

PSG香港學院一直都有推出不同的足球培訓常規課程，並提供免費試堂給熱愛足球的小朋友。而香港學院與世界各地的PSG學院一樣，歡迎所有3至18歲的年輕球員參加，不論他們的足球技術水平如何，學院都會為他們提供個人化的指導和訓練，幫助他們發揮最大的潛力。學院擁有多名全職外籍教練，全部具有歐洲足聯（UEFA）的認可資格，並接受PSG球會的持續監督和培訓，以確保他們能夠完善執行PSG的官方訓練計劃。學院今年4月將舉辦復活節足球訓練營，有興趣的小朋友記得把握這個機會報名，提高足球技巧之餘，更可體驗球賽的熱情。

此外，小朋友亦可於官方網站（shorturl.at/yGQ07）購買PSG足球小熊及其他PSG學院推出的專屬官方禮品，與它們一同於球場發放熱情。

PSG復活節足球訓練營

日期：3月25日至4月13日

上課地點：明愛胡振中中學、H.A.N.D.S（愛定商場）、宣道國際學校、將軍澳足球訓練中心、香港墨爾文國際學校

報名：shorturl.at/jmJKP

查詢：2154 2110

送PSG禮物套裝

PSG送出禮物套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括PSG足球小熊、鞋袋、胸針、鎖匙扣及原子筆各一份。名額10個，每人可獲禮品套裝一份。有興趣的讀者請於3月26日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出PSG復活節足球訓練營其中一個上課地點。

整理︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第493期]

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