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e新品：Bosch AI焗爐內置鏡頭 睇透最佳出爐時間

【明報專訊】疫情之後，不少人的生活習慣都改變，其中最為明顯的，就是由三餐外求的「無飯一族」變成家居小廚神，一星期隨時有4、5天都在家中自煮。要煮得一手好餸，除要有了得的廚藝之外，一些好用就手的廚具都十分重要。最近德國的Bosch推出全新AI人工智能嵌入式焗爐，可在烘焙過程中監測食材色澤變化，幫助用家更輕易烤焗出色香俱備的餸菜。

Bosch早前推出全新accent|line嵌入式焗爐系列，採用純黑設計，並贏得包括iF設計大獎金獎、紅點設計大獎及UX設計獎。除了賣相型格，更重要賣點是內置AI人工智能，配合高清烘焙感應鏡頭（上圖），能在烤焗中途拍攝食材變化，並與系統所收集的數千張照片作分析及比對，以偵測食物表面色澤，幫助用家更輕易焗出色香俱全的美食。

探測食物核心溫度 保留肉汁

此外，系列加入不同的感應器，其中PerfectBake感應器能結合人工智能，監測食物烹調過程並調校溫度，當把食物放入爐內，便自動透過手機應用程式即時通知整個烹調過程，並計算完成時間；至於PerfectRoast+功能，則是透過3個測溫點來偵測食材核心和表面的溫度，以確保烘焗溫度最合適，烹調得鮮嫩多汁。此外，accent|line採用了特殊氣流設計，於每3分鐘改變一次循環方向，保證爐內熱力零死角吹送，讓用家用盡爐內4層空間，焗盤上的食物都均勻受熱。

高溫蒸煮省時 備氣炸功能

除了人工智能烤焗功能之外，系列中的大容量型號HNG978QB1亦設有蒸煮功能，配合內置的Steam+技術，可精細控制蒸氣溫度穩定維持於最高120℃，廠方宣稱能因而縮短55%烹調時間。另外，該型號亦支援氣炸功能，只需使用特殊設計的焗盤，焗爐中的食材即可透過氣流快速循環蒸發食材表面水分，達到近似油炸的效果，同時減少過程中的油煙，保持廚房清潔。●

售價：$56,900（HNG978QB1）

查詢：2191 3388（Bosch）

文：吳一鳴、黃振宇

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