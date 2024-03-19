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無發熱板 乾濕髮皆可用 Dyson 2合1吹頭神器 「氣流刀」直髮

【明報專訊】步入潮濕春天，除了毛毛雨令人心情鬱悶之外，這種天氣也是秀髮大敵，頭髮容易變𣲷和失去光澤，每次出門前都要花更多時間整理才能貼服順滑。最近Dyson推出風筒及直髮器二合為一的產品，除了能減省吹髮及直髮的時間之外，更能減少頭髮受熱受損的問題，不用怕因經常改變造型而犧牲秀髮健康。

Dyson除了大熱的吸塵機外，旗下風筒及直髮器亦受不少女士愛戴。最近廠方新推出的Airstrait二合一吹風直髮器，更為繁忙的都市人省下不少扮靚的時間。不過，Airstrait最重要賣點並非省時，而是在於護髮上。

棄用高溫烘乾 呵護秀髮

以往要令頭髮短時間內由濕變乾並塑造髮型，無論是使用風筒或是直髮器，都需要運用高溫烘乾來達到目的，但在高溫下難免增加頭髮受損的風險。而Airstrait二合一吹風直髮器則主要透過強力氣流的吹送，配合適中的熱力，既能烘乾頭髮和造型，同時呵護秀髮。

為了減低烘乾頭髮時的熱量，Airstrait並非用發熱板來乾髮，取而代之是使用強勁而集中的氣流吹乾及拉直濕髮。在直髮器的夾髮位兩側，各設有一排由1.5毫米闊的出氣孔組成的出氣窄縫，氣流透過窄縫加速吹送，形成兩排高速「氣流刀片」，並以45度向下吹出，當用家夾好頭髮並向下拉動時，便能同時吹乾及拉直髮絲。廠方宣稱，Airstrait相較於傳統發熱板直髮技術，在濕髮模式下可令頭髮強韌度提升60%，頭髮水潤度增加28%，也能減少60%的染髮褪色。

每秒監測調溫16次

要做到強力送風的氣流，廠方在Airstrait吹風直髮器內置了專門設計的Hyperdymium摩打，體積小巧但動力強勁，內裏13片葉輪能提供每分鐘106,000轉的轉速，每秒可推送出超過11.9公升空氣，產生3.5kPa氣壓。

與過往其他Dyson頭髮護理產品一樣，新機支援智能控溫功能，利用玻璃珠組成的熱敏電阻將所得數據發送至微處理器，實時監測及調節溫度，每秒能偵測16次，確保氣流不會高於所需溫度。

手柄滑動按鍵 直髮器變風筒

新機設有「濕髮」和「乾髮」兩種造型模式，以及「冷風」模式固定造型。其中「濕髮」造型模式提供3種熱力選擇，分別為80℃、110℃及140℃；「乾髮」造型模式則有120℃或140℃兩種選擇。氣流控制方面，機體設有低速及高速兩種氣流速度選擇。在機體的手柄上設有滑動按鍵，用家可把手柄鎖定直接當作風筒使用，先吹乾髮根，再解鎖手柄夾直髮絲。●

Dyson Airstrait 2合1吹風直髮器

顏色：銀銅色、普魯士藍

體積：330×60×41mm

重量﹕935g

售價：$3980

網址：www.dyson.hk/zh-HK

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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