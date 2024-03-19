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副刊

飲食

名廚聯手 安格斯牛船麵「泰」美味

【明報專訊】去年獲「亞洲50最佳餐廳」榜首、泰國米芝蓮1星餐廳Le Du主理人Thitid Ton Tassanakajohn（Chef Ton），與泰國知名中菜酒家文苑創辦人文偉賢合作，於沙田新城市廣場開設Here Thai Market泰菜餐廳，並引進泰國老字號咖啡品牌Lung Ngen Coffee，共同炮製地道的泰國菜，並帶來中泰合璧的獨特味道及創意。

名廚Chef Ton先帶來一碗升級版船麵，包含軟嫩入味的安格斯牛肉、牛筋、牛腩、牛丸等，材料豐富，而晚市供應時更以小鍋方式呈上，甚有風味。湯底味道甚為濃稠，以豬骨湯作基調，再加入他特調的醬汁、豬紅、椰奶，還有泰式調味三寶泰國香菜、蒜頭、黑胡椒，味道香濃。他更建議愛辣之人在吃時加入辣椒粉，增添泰式風味。至於文師傅的招牌菜，則不能不試以自家配方烹調的泰式碎肉魚蛋粉。它的豬骨湯底加入蕎頭、蕎頭水、斑蘭葉及不同的泰式香料來熬煮，令湯底鮮甜味濃。配料亦相當豐富，包括肉碎、腩肉、魚片、豬肝，以及一般泰國湯麵常用的蒜頭油、炸豬皮、胡椒粉及泰國芫荽等。

茶啡陣陣斑蘭香 虹吸冬蔭功吸睛

對香港客人來說，吃泰國菜，當然少不了冬蔭功這款開胃湯。Chef Ton表示，傳統冬蔭功湯只以水及泰國辣椒醬烹煮，但他們為配合港人口味，則以蝦湯為主，並加入椰汁及淡奶等，令味道更加醇厚香濃。而餐廳的製法亦相當吸睛，以虹吸壺加熱湯底，湯底由下推至上壺，浸過南薑、紅葱頭、辣椒、香茅等香料，將香味盡收其中；然後再配搭海鮮，包括羅氏蝦、帶子及青口一起食用。

在今次強強聯手下，餐廳還帶來擁有50年歷史的泰國咖啡品牌Lung Ngen Coffee。品牌的咖啡、奶茶特色之處，是全加入斑蘭來冲煮，如冲製奶茶的茶底亦會加入斑蘭一起煲煮，令茶底帶有陣陣斑蘭香。為避免味道過於甜膩，煉奶比例較小，主要以清香的花奶及鮮奶來烹煮，平衡甜度。●

Here Thai Market

地址：沙田新城市廣場三期2樓A216號舖

查詢：3108 2197

註︰另加一

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