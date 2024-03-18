明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

三人談：婦女會結交志同道合新朋友

【明報專訊】在山頂纜車總站旁有一幢古典建築，是由前港督梅含理爵士夫人Helena May成立的梅夫人婦女會主樓，當年主要為單身職業婦女提供廉價、乾淨的住宿。1916年大樓建成時，何甘棠有份捐助，孫女何智慧退休後積極投入營運和改革。今趟還充當導賞員，帶領盧炳松和梁萬福參觀這座香港法定古蹟。3人走訪裝潢典雅的Blue Room、私人圖書館、花園等，感受歷史氣息之餘，細聽Sabrina道來婦女會如何充實她的退休生活。

何：何智慧 梁：梁萬福 盧：盧炳松

何：Blue Room顧名思義就是因為它是藍色，平時讓會員在這裏休息、聯誼，但在1950年代，因輪候入住宿舍的waiting list太長，連這裏都變成3人客房，後來才還原。Blue Room的窗戶雖然都用單層玻璃，但這裏很安靜，而且樓底有17呎高！帶你們到處看看。

如果你們去過甘棠第，即是現時孫中山紀念館，裏面的樓梯跟這裏的一樣。樓梯底這個是傳聲筒（speaking tube）和鐘，它在1970年代曾換過。以前每一層都有一名服務員，當有訪客，服務員就會用傳聲筒通報住客，如「9號房陳小姐有人找你」，又或敲鐘提醒住客「食得飯喇」！

盧：這是最早期的「電話」。

何：是啊。向下行，這是全香港最大的私人英文圖書館，有25,000多本英文書。當中最舊一本是1883年出版的初版英文書，是我們的收藏品。

盧：呢度好正，書味很濃厚。以前高官飯局時也會來這裏的餐廳，但今次是第一次深入參觀。

何：我們有個最年長的會員Mrs Lee，去年101歲時因為年紀大來不到，圖書館管理員便每個月都執一箱書給她。他們說：「有哪些書是Mrs Lee未看過的呢？」

梁：你小時候有沒有來過梅夫人婦女會？

何：當然有！以前我只是來吃飯和使用圖書館而已。2020年底退休後，我才開始參與這裏的營運，基本上規模大的委員會都有加入。

我加入後第一件事，就是改變了這裏的會計系統。2022年前，來這裏吃飯要帶現金，每一日都要安排同事到銀行入數，很浪費人力資源。當時我提出更改會計系統，雖然都有反對聲音，但最後我們都做到。現在就與其他會所一樣，消費後記帳，每月收月結單付費。

梁：你是公司醫生。

何：以前的委員多是毋須上班的太太，數十年沒有改變。近年愈來愈多專業背景的女士加入，大家看事物的角度與以前已經不同。

我們還舉辦各種活動迎合現在的會員興趣，如讀書會、講座、工作坊等，去年才完成一個digital marketing的講座，會員們很踴躍。

盧：你在這裏都有幾多興趣喎。

何：我很喜歡這裏，因為與其他私人會所不同，我們這裏沒有很多設施，如泳池、網球場等，但這裏的社區外展（community outreach），是我們很自豪的。當中Charity of the Year，由會員提議有意幫助的機構，然後像上市公司做due diligence（盡職調查）一樣，上網找資料、整理名單，邀請機構提交報告書。我們會特意揀選規模較小的NGO，因為它們沒什麼人認識，難籌募經費。今年我們找了新界婦孺福利會，他們雖然有政府資助，但其中支援照顧者項目Care for Carers沒有錢，我們就幫助他們；還會探望獨居長者、教戒毒女青英文……

我還結識到一班新朋友，尤其在社區外展的委員會，認識到一班以前圈子沒有接觸過的人，大家志同道合，很聊得來。我們還會一齊去博物館，到處享受美食，很開心！

上 / 下一篇新聞