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人生下半場

健康

慈善家何甘棠孫女 何智慧投身公益 腦力不懈

【明報專訊】慈善家何甘棠的孫女何智慧（Sabrina）為人低調，網上搜尋她的名字，內容幾乎都是與公益有關。

她退休前，是國際律師行財務總監；3年前退休，生活卻不減忙碌。以為與其他闊太一樣忙於歎茶、shopping、環遊世界？她卻滔滔不絕地分享投身社區服務的經驗，放下工作，繼續用自己的專業知識，投入公益事務，學習不同事物，她深信「Brain, if you don't use it, you'll lose it」。

現時60歲的Sabrina，3年前卸下國際律師行財務總監一職，離開工作26年的公司。「退休時我到處發放消息，『我現在有時間，有事需要幫忙可找我』！」結果她的自我宣傳很奏效，細數現時的「工作」，包括梅夫人婦女會副主席，還有香港保護兒童會、博思會等轄下多個委員會委員，難怪連丈夫也忍不住「投訴」，與她吃飯需提早預約。

曾受SEN機構幫助 加入服務24年

眾多服務機構中，明德兒童啟育中心（The Child Development Centre，簡稱CDC）是她服務時間最長的一間，達24年，退休前已加入，退休後更「泥足深陷」，由家長委員、司庫至當上主席，「我已做十幾年主席，因為是小型NGO，不容易吸引人才」。機構規模不大，很多事務都要親力親為；多年來，一通來電、一個信息，她就要馬上處理，早已數不清投放了多少時間。

如此上心，因為她是過來人。

CDC主要工作是幫助有學習障礙、發展遲緩、自閉症等有特殊學習需要（SEN）的兒童。「我兒子出生時早產14周，僅780克，在瑪麗醫院新生嬰兒深切治療部住了8個月，做了多次大型手術，在鬼門關走過多次。」因出生時大腦曾出血引致受損，兒子的神經發展、言語能力等都出現問題。2歲時，同齡孩子準備上幼兒班，Sabrina卻很徬徨，不知道該找哪些服務幫助兒子學習。直至遇到當時CDC副主席，分享對特殊教育需要學童的支援，並安排她兒子入學。從言語治療、職業治療到物理治療，多管齊下，「我的兒子在那裏讀了兩年書，見到他有進步，CDC亦為我們家庭提供很多支援，我很感激」。所以後來機構邀請她加入做義工，沒多想就答應。

提早退休 陪伴年長家人不留憾

她又留意到，輪候社署資助學前康復服務的兒童很多，尤其是不懂得廣東話的家庭，所以接手CDC後，向社署申請提供資助服務，希望不論說廣東話或英語的兒童，都能早日得到適切服務，盡量來者不拒。

Sabrina說爺爺何甘棠生前為善不遺餘力，出資創立廣華醫院、聖約翰救傷隊香港分會等，嫲嫲曾說：「爺爺做這麼多善事，是為下一代積福。」但Sabrina卻有另一番想法。「我（做服務）不是為積福，尤其在CDC，親身經歷過養育一個有特殊需要的小朋友，要靠很多人幫忙。我幫一個小朋友，其實是在幫整個家庭。不論有幾多家庭受惠，It's good enough for me！」

Sabrina早在50歲時，已不時彈出退休的念頭，早已決定將在60歲左右離場，最後退休計劃因為家人提早3年實現。與家翁家姑同住的她，眼見兩老身體大不如前，「I don't want to have regret」，這句話她重複3次，「尤其是他們年紀大，時間有限，我想有更多時間陪他們」。

學打高爾夫 跟家人共建興趣

現時除陪伴家人、投入公益服務外，她還自學意大利文、騎馬、彈琴，因為她深信不要讓大腦停下來。「我有些擅長打乒乓球的舊朋友都在學新事物，又特意學用左手打球，訓練另一邊腦袋！」Sabrina近年亦開始上課學高爾夫球，希望與丈夫和兒子建立共同興趣，自製更多親子時間。雖然她已努力上課，想追上丈夫和兒子的水準，但課堂經常與恆常開會日程撞期，一個月只能打兩堂。「丈夫叫我勤力一點，叫我改開會時間，我說當然不行！」她斬釘截鐵地道出，猶如隔空回應。看來Sabrina精通高爾夫球還需一段時間，這一刻服務社區的身分，仍繫於她心頭。

文：張淑媚

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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