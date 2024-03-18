養生帖：春季養生話菊花

1. 多吃綠葉蔬菜

隨氣溫回暖，人體陽氣漸長，宜多吃新鮮蔬菜和水果，特別是綠葉蔬菜，如菠菜等，盡量避免進食辛辣刺激和油膩的食物，以免刺激腸胃，加重肝臟負擔。

2. 適度運動 舒展筋骨提升免疫力

根據中醫理論，春季適合舒展筋骨為主的活動，例如：太極拳、八段錦、瑜伽等，可提升身體柔韌度、紓緩壓力、愉悅心情，進而提升機體免疫力。

3. 菊花搭中藥茶療

適合春季使用的中藥很多，今天分享適合泡茶飲的菊花，既可單獨使用，也可配合其他中藥以加強療效，應用起來非常方便。

．菊花加桑葉

可疏散風熱，宣肺止咳，用於風熱感冒、頭痛發熱者。

．菊花加枸杞

可補肝腎、明目，用於肝腎不足、視力模糊、眼部疲勞或乾澀。如果使用黑枸杞效果更佳。如果加入決明子，更可增強清肝明目的功效，可用於肝火上攻、目赤腫痛的治療。

．菊花加決明子

可潤腸通便，用於腸燥便秘的治療。這個組合還有一定降低血壓的作用，適合血壓偏高人士使用。

中醫養生方法需要根據個人體質和狀態，從而個別指導和執行，建議調理前先諮詢中醫意見。

文：劉玉萍

（香港大學專業進修學院高級課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）