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健康

醫賢心事：聆聽和尊重內心感受

【明報專訊】認識自己內心和坦率地表達情緒，是促進個人成長的重要途徑。然而，在日常生活的壓力和要求下，我們常常壓抑自己的情緒，忽視自己真實感受。

坦率地表達情緒不僅可以紓解負面情緒，還可以新角度看待問題：在開放傾訴的過程中，可以整理思緒，有助我們以更清晰和理性方式思考，從而更好地解決問題和做出決策。另外，主動釋放情緒可以減輕壓力對身心健康的負面影響，避免長期壓抑而導致精神問題。若情緒無法宣泄，容易導致焦慮或憂鬱等，總有一天情緒會突然爆發。

長期壓抑真實想法 不利人際關係

至於表達方式，不局限於直接向他人傾訴，獨自寫日記或做深呼吸時觀察自己情緒，也是很好方式。這樣既不會影響他人，也可以通過自省深入地了解自己。透過坦率表達，有助於建立健康的人際互動關係。長期壓抑真實想法可能會在人際關係中積聚不滿，對關係發展不健康。只要以尊重態度交流，他人就能更了解我們，縱使大家想法不一樣，但溝通是維繫關係的重要一步。

有幾種方法可以幫助我們培養重視自己感受：

1. 靜心反思

在安靜環境中，找一個讓自己感到平靜和放鬆的地方，專注地反思自己感受和情緒。可以是坐下來冥想、寫日記或只是靜靜地思考。透過這種反思方式，可以更深入地連結內心世界，並開始了解自己的需求和價值觀。

2. 注意身體感受

身體常常是感受和情緒的載體。當我們開始聆聽身體感覺，例如呼吸、肌肉狀態和身體能量流動，我們可以更敏銳地覺察到自己的情緒和需要。練習冥想、瑜伽或其他身心靈練習，可以加深對身體感受的覺察。如果在這個時候有情緒浮現出來，就觀察它，不用改變任何事情，只是觀察便可以了。

3. 尋找創作出口

感受和情緒可以透過創作的方式表達出來，例如繪畫、寫作、音樂或舞蹈。這些創作活動可以成為一種自我表達的媒介，讓我們深入地了解自己的內在世界，同時提供一個安全空間來探索和表達情緒。

4. 尋求支持

我們需要他人的支持和理解，幫助更好地聆聽自己的感覺。和信任的朋友、家人或專業人士分享自己的感受和困惑，雖然有時問題仍然存在，但當情緒得以抒發，就可能會發現新觀點。

無論使用哪種方法，最重要是給予自己時間和空間去聆聽內心聲音，並尊重自己的感覺。這是一個持續過程，隨時間推移，我們會愈來愈熟悉和了解自己的內在世界。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）

（關心社會，關心時事，透過文字為大家解憂打氣）

相關字詞﹕壓力 覺察 人際關係 溝通 情緒 精神科 何浩賢 醫賢心事

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