明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

標靶免疫治療「惹火」 中藥「撲火」緩副作用

【明報專訊】上期說到中藥在抗癌的作用（重溫：bit.ly/3Vd6XkK），抗癌西藥發展近10年出現爆發潮，傳統化療慢慢變成次要角色，各種標靶藥物和免疫治療成為治療癌症的骨幹藥物。中醫藥如何配合這些新式治療，將會是中西醫結合治癌的未來研究方向。

【抗癌中藥的運用二之二】

很多人誤以為中醫一成不變。事實上，在中醫2000多年歷史裏是不斷向前發展。舉例說，第一本中藥著作《神農本草經》只記載了365種中藥，到了明代李時珍的《本草綱目》已記載1892種。來到現代《中國藥典》的中藥數目就更多，2015年版藥典收載藥品5608種，2020年版擴充到5911種。而不同年代的中醫，治病手法也不斷進步，可見中醫藥其實是不斷擴張和發展的學科。面對癌症這相對棘手的疾病，中醫也不會故步自封，不會拒絕現時西醫各種治癌方法，內地現在趨勢也是中西醫結合治療癌症。

近10年來，抗癌西藥發展迅速，傳統化療變成次要角色，各種標靶藥物和免疫治療成為骨幹藥物，無論在根治率、生存期和副作用方面都大有改善。舉例說，近年俗稱「聰明炸彈」的新型藥物——抗體藥物複合體（antibody-drug conjugate，ADC）嶄露頭角，這種把標靶藥和化療二合為一的藥物，能夠達到比化療藥物更強的抗癌作用，同時副作用相對輕微。而電療技術也日益進步，精準度提高，副作用減少。

這些新型藥物對身體產生的變化，可以用中醫學理論去理解和作出相應處理。舉例說，有病人接受免疫治療，注射PD-1抑制劑後，出現身體疲倦、甲狀腺功能減低，或引發身體各部分發炎反應，如皮膚發炎出疹；或免疫系統過激引起肝炎、肺炎等。中醫有句說話叫「壯火食氣」，免疫治療在中醫角度來說是一種激發火熱的藥物，身體產生大量「熱氣」而引起的症狀（類似現代醫學的發炎反應），反過來會耗損正氣，形成了一方面熱氣一方面氣虛的症狀。所以用中藥配合免疫治療時，多會共同使用清熱和補氣的藥物。

長水疱停免疫治療

轉服中藥腫瘤受控

舉兩個病例。一名約70多歲病人，確診肺癌並已擴散，使用免疫治療後療效很好，腫瘤受控。但用藥1年多後，出現嚴重的皮膚副作用，全身出現類似天皰瘡的水疱，需要停止免疫治療，皮膚逐漸改善，但無奈癌細胞在頸部和腋下淋巴擴散復發。病人害怕副作用，拒絕接受化療，改用中藥抗癌治療，半年後發現淋巴的腫瘤再次受控。這個病人的治療效果，很大機會是免疫治療首先激發了免疫系統，再加上中藥相輔相成而來。

按西醫療法靈活配搭中藥

另一名是三期肺癌的病人，由於原發腫瘤較大，再加上肺氣腫引致肺功能不足，不能做手術切除。治療方法是先用化療加免疫治療縮小癌細胞，再接受30次電療，完成後需要注射1年免疫治療作為鞏固治療。這療程的最大風險是，當電療和免疫治療在短時間內並用，電療雖能夠激發免疫治療產生協同效用，但最怕是免疫系統過激引發肺炎，嚴重甚至致命。因病人本身走路會氣喘，所以在治療期間配合中藥益氣補肺；另外他的處方中也經常看到白花蛇舌草，病人問是否用於抗癌？白花蛇舌草主要用來清熱解毒，減低肺火，希望減少引發嚴重肺炎的風險，並不是用來抗癌。由於這個西醫治療方案功效顯著，最擔心只是嚴重副作用，所以在接受免疫治療期間，中藥方不需要用太多抗癌藥物，只集中補氣清熱，相得益彰。

以上例子可見，了解到新的西藥抗癌治療，反過來可以指導中藥用藥的方針。

臨牀試驗不足

阻礙中醫藥發展

中醫藥發展最大困難之處，是不少藥方和療法未經非常嚴格的臨牀試驗。不少中醫藥研究只屬實驗室研究或一些臨牀案例（case study），相對於西藥大多數有嚴格的三期臨牀研究，中醫藥需要更多臨牀試驗。而其中最大困難之一，是嚴格臨牀試驗需要大量資金和大藥廠統籌，惟傳統中草藥和西藥不同，很難申請專利，所以缺乏投資之下發展試驗較為落後。

香港政府近年開始投放資源研發中藥，希望在不久將來會有更大的突破。與此同時，使用中藥材作癌症治療或研究，其中一個關鍵是劑量和原藥材質素，這方面也需要努力制訂質素水平標準。

無論是單用中醫藥，或中西醫協作來治療癌症，還需要很多研究和實踐工作。由於每個病人的病情不同，病人如在治療癌症時希望加入中醫藥治療，務必先請教自己的主診醫生和中醫。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕健康 免疫治療 標靶治療 中西醫結合 蘇子謙 中醫藥 肺癌 癌症 中醫 醫徹中西

上 / 下一篇新聞