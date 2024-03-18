澤星寄語：過失與成長

回想多年前就讀醫科一年級，其中一堂解剖課需要練習解剖大體老師的手部。當時我比其他同學更快完成教授指定的步驟，竟一時「貪玩」，把玩起手術刀，用不適當的方法解剖大體老師，結果遭教授在班上嚴厲訓斥，指摘我對大體老師極不尊重。年少氣盛的我，被教授公然斥責，難免感到不忿和失落，還好懂得即時反省：大體老師慷慨無私地奉獻出自己的遺體以身示教，讓我們為將來治療病患作好準備，我怎能夠以如此輕蔑的態度對待他？時隔多年，這事仍讓我深感懊悔。

自那時起，我時刻提醒自己不可再犯同樣錯誤，銘記尊重所有人和生命，不論是在生的還是已離世的。畢竟習醫、行醫皆為拯救生命，意識生命的寶貴並待以尊敬，是作為醫者最基本的應有態度和專業操守。可幸當時教授提點，讓我好好檢討，並從中學習、成長。

一次深切反省 一次錯有錯着

至於另外一次，卻是錯有錯着，結果有點出人意表。

那次我到馬來西亞參加一場學術會議。這場會議的有趣之處在於，主辦方別出心裁地在議程中加入了一場5公里賽跑，讓出席者清早起來鍛煉身體，亦可「以跑」會友。我喜歡跑步，自然樂意參加。

比賽開始沒多久，我和另一個風濕科醫生已拋離其他參賽者，穩佔第二、三名，心裏不禁竊喜。過不多久，聽到遠處傳來鼎沸的人聲，心想終點應該不遠了。可是不知哪裏出了錯，我們竟然愈跑愈遠，遲遲沒有到達終點——原來我們跑岔了路，繞到不知什麼地方去了。待我們好不容易找回終點，比賽早就結束了，得獎的願望頓成泡影。儘管如此，我跟那個一起迷路的醫生自此成為了好朋友。雖然贏不了比賽，但收穫一段寶貴的友誼，總算塞翁失馬，焉知非福。

俗語說：「聖人都有錯」，何况我們凡夫俗子？不犯錯是沒可能的。從上述兩次失誤，我深深體會到除了做事謹慎，盡量避免出錯外，我們也要持續反省，汲取教訓。若我不能反省當年解剖課上輕率的行為和教授的教誨，就不會學懂尊重生命，往後亦未必能夠奉行「以人為本」的方針去醫治病人、培育學生。若我只為當年跑步未能獲獎而耿耿於懷，而沒有珍惜跟跑友醫生的友情，那就是自討苦吃了，何苦呢？

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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