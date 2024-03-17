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打開垃圾：海洋垃圾無奇不有 淨灘為教育源頭減廢

【明報專訊】香港三面環海，去沙灘嬉戲或玩水上活動都很方便。不過，若然要與垃圾相伴玩樂，實屬掃興。黃瑋甄（Elby）幾年前學習直立板，碰上意想不到的垃圾，從而開始投身海洋清潔行列。她慢慢發現，海上垃圾根本不可能執完，參與清潔的意義更是在於教育。親歷垃圾成群，手握膠樽古董，才更明白源頭減廢的重要。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

大澳撿到冰鮮雞、狗肉

2019年Elby剛開始學習直立板，在長洲「東灘」附近落板，目睹海面漂浮許多垃圾。就算當時未有執垃圾習慣，她都願意徒手執走繩子、家用膠杯等常見棄置物。唯獨有件垃圾令她大吃一驚，看到後立即不想下水，「condom（安全套），對不起，我真的無執到」。

衝擊畫面引起她的好奇，決定去做淨灘義工，想知道岸上垃圾是否一樣多。第一次到大澳淨灘，尋獲的「寶藏」與臭味同樣嚇人。大澳接近內地水域，是走私黑點之一。有義工那邊廂撿起走私冰鮮雞，這邊廂一個破損膠袋內隱約看出兩隻腳，眾人以為是燒鵝，「揭開袋來看，是一隻走私的食用狗」。

Elby會把垃圾區分為新鮮與不新鮮，新鮮意指較完好的垃圾，不新鮮即看似年代久遠的殘缺垃圾。今年2月初，她在烏溪沙丫洲撿起一個很不新鮮的飲品膠樽（見圖），「我小時候都沒有用過那些樽，看到樽上有年份，真的寫着『1988年』」。垃圾難道懂得穿越時空？36年來時代變人情變，這膠樽依然完好，輾轉回到人類手中。當日即棄，今日仍難分難解。

漁民有時會遺下魚網，其中一些被冲上岸。Elby說「不新鮮」的魚網會捲成一團，卡住很多小魚小蟹，而新鮮魚網則比較容易攤開。她們會嘗試解開岸上發現的魚網，盡可能拯救小生物。至於潛水時發現沉到水底的魚網，則不得不從珊瑚身上扯走。

自購大鐵槌 打爛廢棄雪櫃

有一次她划到西貢露營灣附近海域，登上一個小島的樹林，「地下是軟淋淋的，全部都是發泡膠」。那些發泡膠並非平常所見的一大塊，而是無數小膠粒，踩上去「嗦嗦」作聲。在那片樹林之中，她們一行人發現了4個廢棄雪櫃。照片看來搬得輕鬆，原來當時已經丟失雪櫃最重的部件，即摩打和製冷系統，所以才不太重。

直立板或獨木舟容量有限，怎樣運走雪櫃？她們當時先把雪櫃放上獨木舟，Elby在後方看着，確保雪櫃不會左右搖擺，然後集中運往另一個灘對上的樹叢裏。按一貫做法，她們事前通知政府相關部門放置垃圾的地點，請他們派人收集。不過Elby提到，那次相關部門未能界定雪櫃屬於電子垃圾或家居垃圾，對收集責任各執一詞；再加上受颱風影響，島上雪櫃一直未獲處理。結果打風後她們只好買了兩個各10公斤的大鐵槌，把雪櫃打爛，放進重用的物流袋，相關部門才終於收走。

海洋清潔活動固然有助減少海上或岸上垃圾，但Elby總會提醒自己和義工，垃圾永遠清不完。尤其義工初哥總會雄心壯志，想落力清走所有垃圾。她經常開一個玩笑，每次淨灘應要播放歌曲Let It Go。「執不到就執不到，今天執完，其實翌日或是當晚潮漲，垃圾已經會回來或者冲走。」像希臘神話中西西弗斯被罰推石般無窮無盡，那為何要繼續執？「就是要你去體驗一下，知道原來有那麼多塑膠垃圾。」

直立板教練 策劃海洋清潔活動

Elby的直立板技術日益進步，一邊到處練習，一邊撿垃圾，然後還學了潛水，親眼見識香港水底有多美。到今天她是直立板和潛水教練，帶領不同人安全體驗水上活動之餘，學習尊重環境。

最初參與淨灘義工服務，到後來Elby創辦一念海洋保育（SUPLAB），將海洋清潔結合教育，為學校或不同組織策劃海洋清潔活動。要怎樣教導小朋友淨灘箇中意義？她會先以照片展示水底世界有多美，然後畫風一轉，高過自己的發泡膠、Nokia 3310……海洋充斥着很多難以置信的垃圾。

小朋友樂於在垃圾堆中尋寶，Elby見過一個小女孩撿起薯片袋，開心地向媽媽匯報。然而Elby會告訴小朋友：「雖然執垃圾可以很簡單，也很開心，但是否要用這渠道換取快樂？是否有其他方法呢？」在乾淨的海洋和沙灘上遊玩，或許來得更快樂。

Elby覺得海洋清潔不難做，只要像她培養遊山玩水時的好習慣。她會「邊玩邊執」，既然取之自然，遊玩的人應當回饋自然，每次與友人玩完直立板或潛水，都會順手執一執垃圾。為了做統計，淨灘活動有時會記錄撿走的垃圾數量。Elby認為不應盲目追求數字，「以為愈多垃圾就愈好，其實這件事是不想看到的」。她身兼教育者，要教人關注海洋清潔不難，只要告知對方真相便可。「 要怎樣做好自己，減少使用一塊塑膠，其實才是一件難事。」海洋垃圾永遠撿不完，至少可以減少垃圾誕生。

垃圾徵費後 須申領豁免袋

問Elby淨灘會執到多少袋垃圾，她打趣反問：「哎呀，乜你咁似環保署？」垃圾徵費實施之後，海洋清潔義工不想自費買袋，就要多走幾個工序，包括事後告知所收集的垃圾數量。她坦言現時看來行政安排頗麻煩，8月之後或許難以繼續做海洋清潔。

根據環保署網頁的「組織海灘/海岸清潔活動指引」，義工可免費索取獲豁免政府廢物顏色袋（豁免袋），惟要事先登記。申請者須在活動日前至少10個工作天電郵相關資料，包括組織名稱、活動地點、估計參加人數、以及是否需要豁免袋等。收到確認電郵後，申請者要到指定地點領取豁免袋；活動過後則要提供所收集的垃圾數量、已使用的豁免袋數量。

Elby對實際安排有不少疑慮，若要事前預測豁免袋數量，義工「無水晶球」難以做到，假設手上只有20個袋，但當天垃圾量更多，「為什麼我不可以執埋呢？」此外，淨灘義工要前往指定地點領袋，活動之後，如果還要交還剩餘的垃圾袋，「中間那過程多麼費時失事」。記者曾向環保署查詢，淨灘組織申請時是否要提供預計豁免袋數量、用剩的需否交還，署方回覆指詳情適時公布。

10大海上垃圾 膠水樽最多

環保署曾於2013年展開海上垃圾研究，調查其源頭、去向、分佈和流向，以制訂應對策略。該研究所指的「海上垃圾」，包括在海上漂浮，或被冲上海岸的廢物或物質。署方從2013年4月至翌年3月，於沿岸地區收集到的10大海上垃圾，全數為膠或發泡膠，第一位是膠碎片（佔總垃圾數量23.7%），第二位是食物包裝紙、招紙、小袋（佔7.4%），第三至五位是不同大小的發泡膠碎片，各佔約6%。

政府委聘顧問根據研究結果，識別出27個需優先處理海上垃圾地點。環保署其後多次檢討，目前名單共有33個地點，署方網頁可查閱年度平均清潔評分，去年評分最差、被評為3級「一般」分別為「大嶼山分流（東）」及「沙洲及龍鼓洲」。

政府自2013年未有再進行大規模的海上垃圾研究，民間則有人自發收集淨灘活動的數據。從2021年至今，「我的山海日誌」計劃一共接獲269筆紀錄，從中整理10大海岸廢棄物排行榜（見圖）。高踞榜首為逾13萬個膠水樽，其次是近2.7萬個水樽樽蓋，排第四位的衣物、鞋履和袋則有1萬多件。進行淨山淨灘的個人或團體，可以在此網頁（bit.ly/3TlDWRj）貢獻野外垃圾數據，交由「我的山海日誌」分析。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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