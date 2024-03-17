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{變聲達人}胡肇賢 磨合新聲線 跨男驕傲放歌

【明報專訊】對於喜歡唱歌的人，聲音有如命根，因病倒短暫變聲都難以忍耐。獨立唱作人胡肇賢（SY）24歲由「女聲」變成「男聲」，一度覺得自己不會再唱歌。「如果要選擇音樂，還是我可以很自在地生活，那當然要生活啦。」幸好現時他兩者兼得，最近以跨性別歌手身分出道，發表首支個人單曲《障礙賽》。6年來接受荷爾蒙治療，變化不止出現在聲帶，SY的內心亦從灰暗走向光明。出道之前，他曾經想過是否表明跨性別身分，「我覺得，這個身分令我感到很驕傲」。既然並非失禮或羞恥，為何不能坦然剖白？

荷爾蒙治療後變聲 重新學習放鬆聲帶

胡肇賢一直熱愛音樂，以前一個人去尖沙嘴busking，接一些小型表演，喜歡唱流行曲和R&B曲風的英文歌。2019年初，在接受荷爾蒙治療後兩個月，他的聲音開始變化。像順性別男性經歷青春期變聲，初時每天醒來聲線都不同，發聲容易疲累，常常喉嚨痛。相隔兩個月演唱同一首歌，他可能要用不同的key，演出前要花功夫準備。那時候他對自己的聲音很沒信心，加上疫情下演出機會減少，決定暫時放下音樂。

荷爾蒙治療讓胡肇賢的聲音變得低沉，過了兩年聲音終於穩定下來。以音樂語言來說，現在他唱歌時低音降了一個八度，高音則跌了兩個八度。共鳴位置也改變了，以前唱歌主要用鼻音，現在很多時候用胸聲。原本無意重拾麥克風，直至2022年觀看某電視節目，SY深受一位導師的說話啟發，「其實做音樂就是去記錄一些事」。他曾創作一首歌曲，記錄自己在2018年的迷失與低落。他頓然醒覺想把它發布出來，經過籌備與錄音，到今年2月《障礙賽》終於上架。

去年SY開始跟老師學唱歌，不像一般學生學習拍子音準，而是練習放鬆聲帶，適應全新聲線，連老師也覺得是教學的新挑戰。胡肇賢明白要花時間砍掉重練，「不可能它（聲帶）轉變完，第二天就懂得磨合好」。就像他在成為跨男後，選用「肇賢」為自己的名字，除了保留原名SY開首，「肇」亦有開始之意。

睇電視方知「跨性別」概念

「以前會覺得那些人變性——當時用『變性』——即是他們喜歡變就變啦，不關性別認同事。」20歲以前，胡肇賢覺得性別等同人的出生性別，從未聽過「跨性別」這詞。直至他從電視上看到一個醫療節目，當中有名性別不安的受訪者，想法與自己很相似。大眾對於性傾向和性別認同常有誤解，胡肇賢也一直自認為是打扮較陽剛的女同性戀者（TB）。然而他查找資料，得知自己希望被稱呼為先生、戀愛關係中不想被當成女朋友，這些感覺都有別於TB。「如果叫我小姐，我會覺得很不舒服。這些性別不安的感覺，對我都很強烈。」

纏繞多年的感覺，原來名為「性別不安」。胡肇賢憶述從小討厭穿裙子，而發育之後外出會寒背，因為不喜歡自己的身體，怕胸部被看見。他少喝水，只是為了早上6時至傍晚6時不在家的時段裏，完全不用步進女廁。愛運動的他高中開始避免運動，因泳裝而不游泳，也不再加入偏好的羽毛球校隊，「校隊分男女訓練、比賽，會不喜歡……為什麼自己要被編入女校隊？」社交活動近乎歸零，特別是來月經時不得不多用女廁，他索性以不同藉口推走所有朋友聚會，足不出戶。

「身體跟心分不開。」這是胡肇賢單曲《障礙賽》想體現的宗旨，在那段無法接納自己身體的日子，他不懂怎樣表達感受，也覺得無人明白。對於順性別女性的日常，他的感受截然不同：「為何你們來月經都可以外出？」家人或許當他是「宅女」，朋友也不知道他那麼難約的原因，常呆在家中的青春期，他一直深陷情緒幽谷。

不便多源於別人不理解

20歲的胡肇賢認識到何謂性別不安，大約兩個月後便「膽粗粗」向普通科醫生求診，再於2018年初轉介至威爾斯親王醫院性別認同診所。回想起來，他當時心態是借助醫生權威作判斷，內心還未接受自己跨性別的身分，亦未決定使用荷爾蒙治療甚或做手術。第一次應診精神科，反而是醫生問他：「那你來想做什麼？」

他糾結了半年，一方面擔心荷爾蒙治療的副作用，聲音變化不可逆，另一方面也擔心自己一旦是跨性別人士，會成為社會異類。他與身邊人傾談，有位朋友的說話留下印象，「（無論）做不做一些醫療程序，你有這個（不符合當女生的）感覺已經是一個跨性別人士」。

胡肇賢2018年底開始接受荷爾蒙治療，及後再到泰國完成乳房切除手術。他不用再懼怕照鏡，喜歡就去游泳，感覺是重獲人生，「我現在一直健身，以前一定不會做的，又可以約人打羽毛球或籃球」。他大抵是幸運的一個，獲得親友支持，日常生活不怎麼遇過歧視，反而分享了些「趣事」。有次某人來電想找「胡小姐」，一直不相信低沉聲音出自本人。「我想搵佢本人。」「我係啦。」「你其實係佢邊個？」當下胡肇賢開始無耐性，只好說：「你有咩事搵佢？」

比起歧視，他在生活上遇到的不便，更多是出於不理解。新入職要填寫MPF文件，明明人事部沒有要求他跟身分證剔選性別，但選了男性之後，對方又請來部門上司三方會談，對他「問長問短」，例如去哪個廁所、有否做手術。「大眾好多都不懂，所以才會誤會。」面對無惡意的不理解，他總會心平氣和解釋，盡量減少再出現誤解。不過，曾經有新任上司怪責同事未有告知SY跨性別的身分，其實他們本來不知情，那次被出櫃的經驗令他感到憤怒。

考慮風險 未接受性別重置手術

為數不少的香港人還不了解跨性別人士或其他性小眾，不過胡肇賢認為近年多了性別議題推廣，尤其出現更多相關的廣東歌，例如J.Arie《陰陽道具》、方皓玟×Mansonvibes《God Save The Queen》和王嘉儀《自然變態》等。當學校欠缺性別教育，流行文化扮演重要角色，SY也是從電視節目才得知跨性別這概念。他認為電視劇應多加注意，避免加深大眾歧視，例如把跨性別人士與性罪行連上關係，此乃錯誤示範。SY說其實毋須刻意標籤跨性別人士，「一樣要返工返學，都會有開心唔開心，都是一個人」。

他現職的公司注重建立性別友善氛圍，不止設置性別友善廁所，每年同志驕傲月、跨性別日還會舉行相關活動，例如向員工派發貼紙，標示自己傾向使用的代名詞。員工亦可選擇在卡片印上代名詞，如He/him、She/her。SY入職時向人事部告知跨性別身分，但直至近日出歌同事才知悉，「老闆也不知道，都是近一個月才說哦，看不出來」，可見公司有做好保密。

目前胡肇賢的身分證仍然是女性，因為出於價錢及風險考量，他並沒有接受性別肯定手術（性別重置手術），「無謂為了一張身分證而令自己受苦」。去年2月6日終院裁定，入境處要求跨性別人士「必須接受完整性別重置手術方可更改身分證性別」政策違憲。事隔一年，入境處網頁仍然是那一句「爭取在合理時間內完成檢視」。很多國家已經有性別承認法，胡肇賢早於2020年把BNO上的性別改為男性，當時只需提供醫療報告，毋須證明是否正接受治療。

新歌加入變聲前錄音

胡肇賢早於2018年創作《障礙賽》的原曲，以變聲前的聲線錄過Demo 《I》。「以前寫這首歌時候，很灰、很黑暗，因為那時還在摸索自己的身分。」他親自填寫英文歌詞，「好像世上沒有人理解我，我點講你都唔會明」。新推出的《障礙賽》邀請王樂儀填上中文歌詞，意思更貼合歌者已跨越心理關口的心境。SY從歌詞想說的是，很多時候自己才是最大的障礙，我們想得太多，對自己亦太嚴苟。

「我是我 障礙賽/身體跟心分不開/發現我 勝利到/換掉命運 越過腦海」

各大音樂平台已經可以收聽《障礙賽》，英文版《I》亦將在周一（18日）發布。去年錄製《障礙賽》，胡肇賢得以回望過去，「覺得現在的我是很好的」。MV背景色調從黑暗到光明，象徵SY的心情變化；不同部位的特寫以抽象方式呈現，藉此表達「身體」。

2018年錄製的demo在MV開首「現聲」幾秒，其時聲音與現時有明顯分別。SY說以前不喜歡自己音高，每次唱歌總選擇最低的key，記者覺得中低音女聲頗有特色，他有點驚訝：「我總有一個概念是唱到高音才是好，我以為大眾都是這樣想。」歌聲確實各花入各眼，但一個擁抱自身聲音的歌手總是最耀眼，胡肇賢終可我口唱我心。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{　美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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