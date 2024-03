【明報專訊】近日因病與世長辭的電影學者David Bordwell,他與同是研究學者的妻子Kristin Thompson共同營運網站「David Bordwell's website on cinema」,當中網誌有一篇分析美國導演Alexander Payne追求鮮活地拍攝現實的電影哲學,且記載Payne參與電影節研討會時發表的言論。Payne特別欣賞荷里活片廠時期講求(敘事、調度)效率的作品,說:「電影是持續探尋精簡(的藝術)。」(Film is a constant search for economy.)這句話概括了Payne在新作《滯留生》(The Holdovers)的創作本色,準繩地演繹真實,從微小細節洞悉人情,把故事說得窩心動人。