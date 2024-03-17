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2024年3月17日星期日
星期日生活
星期日生活
社會實驗：餐廳提供空間、膳食予基層 茶記變溫習食堂 伙計街坊伴讀
關愛很難？
義工關愛現場記
星期日現場：食肆求生記之鐵板小王子
同場加映：茶餐廳，一個香港的故事
老少女之麻糬周記！
什麼人訪問什麼人：從光影看見內心——專訪日本演員宮澤冰魚
阿貓阿狗：#224 漫畫
周日話題：新興民主的U型路徑
無名周記：悶悶地贏還是悶悶地輸？
開門讀書：師徒
圖文城市：病毒
五音筆傳：城市中的療癒女聲：Peace Lo藍染時光
#019 金魚囝
平安祭：不疑不悟
放心寫作：#79 沾沾自喜
讀者來信：〈一把存在又不存在的椅子〉
movie chic, movie style：《滯留生》 師生之間餘韻悠長
魂牽夢縈：《滯留生》 懷舊中見革新
家明雜感：《周處除三害》 黃精甫的類型佳作
影片簡評
單元連載：香港書89
星期日文學‧《遠方的爆炸聲》：書寫他人痛苦，探索自身靈魂——專訪作家李昭駿
{變聲達人}胡肇賢 磨合新聲線 跨男驕傲放歌
讀食時光：屋邨酒樓與芝士伊麵
民間故宮：收藏家惜物緣 清朝銀錠 祝事事如意
打開垃圾：海洋垃圾無奇不有 淨灘為教育源頭減廢
未來城市：查詢加入服務社區 54支關愛隊 9支無回覆
周日話題：新興民主的U型路徑
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【明報專訊】捧着劉瑜這本五百多頁的《巨變第二天：新興民主的得失與選擇》，想着香港以至中國，特別感到「民主」二字來得既遙遠又沉重。
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無名周記：悶悶地贏還是悶悶地輸？
開門讀書：師徒
圖文城市：病毒
五音筆傳：城市中的療癒女聲：Peace Lo藍染時光
#019 金魚囝
平安祭：不疑不悟
放心寫作：#79 沾沾自喜
讀者來信：〈一把存在又不存在的椅子〉
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魂牽夢縈：《滯留生》 懷舊中見革新
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單元連載：香港書89
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{變聲達人}胡肇賢 磨合新聲線 跨男驕傲放歌
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打開垃圾：海洋垃圾無奇不有 淨灘為教育源頭減廢
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