星期日現場：食肆求生記之鐵板小王子

餐廳播着英文流行曲，我跟朋友叫了58元的鐵板牛肉丼和88元的鐵板饅魚丼。老闆兼大廚Ken一身黑色整潔的廚師服，他聽到後便戴上高高的廚師帽，戴帽手勢利落，一抽一拉便成，然後他手腕一扭一揮，拾起銀色的調味料樽，180度轉一轉，在三大片鮮紅的牛肉上灑鹽，眼神專注，鹽樽再180度轉一轉回到原位。他隨即在2呎乘4呎長的大型鐵板上倒少量油，再拿起鐵鏟敲一敲又滑過鐵板，發出清脆的金屬聲音。我和朋友嚇了一跳，吓，原來幾十元的丼飯是即叫即燒，猶如一場表演。

不需100元的盛宴

牛肉片在鐵板上加鹽燒香，熱氣蒸騰，嘶嘶聲，左右手兩把鐵鏟不停在翻在切在敲，噹噹聲。我們看着牛肉慢慢變色，香氣撲鼻。「滋……」Ken再在鐵板上淋上牛肉燒汁，燒牛肉放上丼飯後，再波浪型的擠上wasabi忌廉沙律醬，教人垂涎欲滴。還有原條饅魚，他放在鐵板上燒，灑鹽，再用火槍燒脆表面，紅色火焰帶來微微的焦香。我全程在拍攝，Ken笑了出聲，他說：「喺度拍片？有條傻仔竟然為咗幾十蚊嘢企喺到煮？！唉，香港的悲哀……以前無得睇，𠵱家個個入嚟睇，睇馬騮咁睇。都好嘅，畀啲娛樂佢哋開心吓，為社會出番一分力。」他又在笑。

Ken的鐵板燒店在鳳攸北街足足14年，過去門面都拉上黑布簾，只做晚巿，多熟客訂枱，在元朗屬貴價餐廳，食鐵板大虎蝦、廣島蠔、和牛、長腳蟹，過去人均消費約500元。Ken補一句，現在人均消費58元左右（笑）。這位師傅入行廿幾年，年輕時是跆拳道運動員。1995年，17歲的他曾代表香港參加亞洲金盃跆拳道邀請賽，鎩羽而回。18歲，家人要他「搵食賺錢」，他便入行做廚，在灣仔、銅鑼灣等日本高級鐵板燒餐廳工作了十幾年。2009年，他自立門戶一直順利。Ken回憶說：「金融海嘯開嘅，啱啱又撞到經濟V形反彈，樓市又好……加上自由行，地產sales，電器舖的sales、金融、美容嗰啲，都係靠呢班客人養着我們咁多年。近幾年開始經濟下滑，佢哋都搵唔到食，再加上通關，個個都走了，加上移民潮，真是突然間流失咗好多客。」

自去年2月通關開始，生意非常差。Ken說：「啲人開始上大陸消費，真係每逢五六日都差唔多食白果。疫情相比之下都無咁恐怖，始終啲人都仲喺香港。」他說自己掙扎了大半年，捱到11月決定結業轉型：「我看到𠵱家嘅市場係，啲人留錢出去消費，平時係香港食就幾廿元。食高檔嘅，食啲特別嘅嘢全部都留番啲錢去外地食，或者返大陸食㗎啦，所以就諗住轉模式，做番民生的生意。」

拆掉老招牌求生

他把14年的老招牌「鉄皇」拆下來，換上「鉄皇子」，拉開黑布簾，中門大開，餐牌轉了菜式改了價錢。他甚至想過把2呎乘4呎長的大型鐵板拆去，騰出更多空間放枱。這專業的鐵板爐，8分厚鋼板，最高溫達350℃，當年盛惠10萬元，是鎮店之寶。最後，他還是捨不得，又想到堂食要請洗碗增加成本，決定改做外賣立食店。Ken說：「都要靠自己轉變㗎啦，坐喺度自怨自艾都無意思㗎，政府唔會埋來救你㗎，係咪？都係靠自己㗎啦，大趨勢係咁樣，有時做生意都無得拗頸，唔使交租咩？你做唔到，業主唔會可憐你㗎嘛。咁好多嘢靠你自己去轉變。」

求存並不容易。新店聖誕前夕開張，但這幾個月仍是生意一般。我們閒日中午幫襯，見到不夠10個外賣訂單。Ken望着街外匆匆經過的學生苦笑，問我們是否他的廚師帽太高嚇怕了學生？怎樣可以把貴價鐵板燒形象洗底？我們只懂無奈一笑。

飲食業面對通關的衝擊，是一輪殘酷的適者生存。看美聯工商舖網，元朗鳳攸北街就有11間地舖放盤或招租。美聯經紀黃玉芳說鳳攸北街，俗稱「雞地」這一帶，過去都是人來人往，只有少量吉舖，但現在巿况很靜，因為元朗屯門北上就近方便，她說很多人收工就踩上深圳灣、福田吃飯再回來，令香港生意十分難做。不過，她相信「雞地」也是一雞死一雞鳴，陸陸續續會有新食肆替代。

「唔係一招打到尾就一定贏」

Ken繼續掙扎。他找朋友拍片玩Reels，經營facebook、IG、Wechat，又派傳單附QR code讓外賣可提早落單。他還嘗試鐵板燒到會，推一架鐵板燒車去客人的村屋或露營營地即叫即燒，作任何嘗試。問他生意難做有沒有失眠？他又笑，睡覺沒問題喎，再困難的情况都要面對，要殺出血路。這種逆境的意志何來？他想了又想，說可能是年輕時習武練跆拳道鍛煉得來：「打乒乓球或者游泳的運動員，輸咗可能無咩嘢，下次再嚟過，但作為一個搏擊嘅運動員，輸咗可能會受重傷，受傷可能無得再打喎，所以嗰個壓力會更加大。每次遇到唔同嘅對手，可能有唔同嘅打法。好似𠵱家做生意咁樣，遇到不同的環境，你自己要去執生，唔係一招打到尾就一定贏，好多嘢要靠自己執生，靠自己去改變策略。」

北上取經 「香港抵輸」

他甚至跟朋友北上取經，去了一個大型商場參觀，是十幾年來第一次返大陸，而他的結論是：「香港抵輸㗎。」他說內地商場大規模，小朋友的歡樂天地足足3層，還有動物園、小型賽車場，太太可以逛街做美甲，男士可以看車購物喝咖啡，一家人不出商場也各適其適，然後直接搭地鐵回香港，非常方便。他說過去香港人也北上消費，但現在是一家大細扶老攜幼，「以前都唔會一家大小咁放心上去，𠵱家上面嘅監控厲害咗好多，所以家長係安心嘅，唔驚以前畀人拐帶，驚被人偷嘢搶嘢。兩個家庭可能已經十幾人上去，你話香港仲有無人喺度消費呢？」

Ken說很多人看不到前景，但自己已看到了：「前景愈來愈衰囉（笑），知道了解晒，知道啲客唔會返轉頭，只會更加方便，更加多人上去。」逆境波不易打，但落場就全力以赴。雞地仍充滿着奮鬥，剛連續三年獲米芝蓮必比登推介的「倆口小吃」，說今年經濟明顯更差：「希望大家仲喺香港嘅時候，多啲支持你覺得做得好嘅小店。」附近還有「Fork Eat」外賣香港自家農場新鮮雞、「麴町章魚燒」每一粒章魚燒都有原隻章魚、「Sora Cafe」新推椰子奶菠蘿咖啡吸客等，每一個街角也充滿着掙扎。

後記：

關於元朗鳳攸北街，我只會寫這些了（淚）。你們也是鐵王子，硬淨淨，頂天立地，行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹。

文、圖˙鄭思思

編輯•王翠麗

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