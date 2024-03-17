明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

星期日現場：食肆求生記之鐵板小王子

【明報專訊】元朗美食多，「雞地」鳳攸北街就有不少老字號或米芝蓮小店，但北上消費成風，捲起比疫情更嚴峻的風浪。這條街有至少11間舖頭放盤或招租，地產經紀也說經營艱難。在鳳攸北街街尾有一間高檔鐵板燒，開業14年，賣法國鵝肝、阿拉斯加長腳蟹、日本A5級和牛，生意一直不錯，但捱得過疫情，竟捱不到今天。老闆兼大廚於是拆了自己的老招牌，改做平價鐵板燒。他繼續穿上整齊的廚師服，戴上高高的廚師帽，在顧客面前即叫即燒，遞上熱騰騰的牛肉丼，只盛惠58元。他說這是最後掙扎，希望能在香港生存下去。

餐廳播着英文流行曲，我跟朋友叫了58元的鐵板牛肉丼和88元的鐵板饅魚丼。老闆兼大廚Ken一身黑色整潔的廚師服，他聽到後便戴上高高的廚師帽，戴帽手勢利落，一抽一拉便成，然後他手腕一扭一揮，拾起銀色的調味料樽，180度轉一轉，在三大片鮮紅的牛肉上灑鹽，眼神專注，鹽樽再180度轉一轉回到原位。他隨即在2呎乘4呎長的大型鐵板上倒少量油，再拿起鐵鏟敲一敲又滑過鐵板，發出清脆的金屬聲音。我和朋友嚇了一跳，吓，原來幾十元的丼飯是即叫即燒，猶如一場表演。

不需100元的盛宴

牛肉片在鐵板上加鹽燒香，熱氣蒸騰，嘶嘶聲，左右手兩把鐵鏟不停在翻在切在敲，噹噹聲。我們看着牛肉慢慢變色，香氣撲鼻。「滋……」Ken再在鐵板上淋上牛肉燒汁，燒牛肉放上丼飯後，再波浪型的擠上wasabi忌廉沙律醬，教人垂涎欲滴。還有原條饅魚，他放在鐵板上燒，灑鹽，再用火槍燒脆表面，紅色火焰帶來微微的焦香。我全程在拍攝，Ken笑了出聲，他說：「喺度拍片？有條傻仔竟然為咗幾十蚊嘢企喺到煮？！唉，香港的悲哀……以前無得睇，𠵱家個個入嚟睇，睇馬騮咁睇。都好嘅，畀啲娛樂佢哋開心吓，為社會出番一分力。」他又在笑。

Ken的鐵板燒店在鳳攸北街足足14年，過去門面都拉上黑布簾，只做晚巿，多熟客訂枱，在元朗屬貴價餐廳，食鐵板大虎蝦、廣島蠔、和牛、長腳蟹，過去人均消費約500元。Ken補一句，現在人均消費58元左右（笑）。這位師傅入行廿幾年，年輕時是跆拳道運動員。1995年，17歲的他曾代表香港參加亞洲金盃跆拳道邀請賽，鎩羽而回。18歲，家人要他「搵食賺錢」，他便入行做廚，在灣仔、銅鑼灣等日本高級鐵板燒餐廳工作了十幾年。2009年，他自立門戶一直順利。Ken回憶說：「金融海嘯開嘅，啱啱又撞到經濟V形反彈，樓市又好……加上自由行，地產sales，電器舖的sales、金融、美容嗰啲，都係靠呢班客人養着我們咁多年。近幾年開始經濟下滑，佢哋都搵唔到食，再加上通關，個個都走了，加上移民潮，真是突然間流失咗好多客。」

自去年2月通關開始，生意非常差。Ken說：「啲人開始上大陸消費，真係每逢五六日都差唔多食白果。疫情相比之下都無咁恐怖，始終啲人都仲喺香港。」他說自己掙扎了大半年，捱到11月決定結業轉型：「我看到𠵱家嘅市場係，啲人留錢出去消費，平時係香港食就幾廿元。食高檔嘅，食啲特別嘅嘢全部都留番啲錢去外地食，或者返大陸食㗎啦，所以就諗住轉模式，做番民生的生意。」

拆掉老招牌求生

他把14年的老招牌「鉄皇」拆下來，換上「鉄皇子」，拉開黑布簾，中門大開，餐牌轉了菜式改了價錢。他甚至想過把2呎乘4呎長的大型鐵板拆去，騰出更多空間放枱。這專業的鐵板爐，8分厚鋼板，最高溫達350℃，當年盛惠10萬元，是鎮店之寶。最後，他還是捨不得，又想到堂食要請洗碗增加成本，決定改做外賣立食店。Ken說：「都要靠自己轉變㗎啦，坐喺度自怨自艾都無意思㗎，政府唔會埋來救你㗎，係咪？都係靠自己㗎啦，大趨勢係咁樣，有時做生意都無得拗頸，唔使交租咩？你做唔到，業主唔會可憐你㗎嘛。咁好多嘢靠你自己去轉變。」

求存並不容易。新店聖誕前夕開張，但這幾個月仍是生意一般。我們閒日中午幫襯，見到不夠10個外賣訂單。Ken望着街外匆匆經過的學生苦笑，問我們是否他的廚師帽太高嚇怕了學生？怎樣可以把貴價鐵板燒形象洗底？我們只懂無奈一笑。

飲食業面對通關的衝擊，是一輪殘酷的適者生存。看美聯工商舖網，元朗鳳攸北街就有11間地舖放盤或招租。美聯經紀黃玉芳說鳳攸北街，俗稱「雞地」這一帶，過去都是人來人往，只有少量吉舖，但現在巿况很靜，因為元朗屯門北上就近方便，她說很多人收工就踩上深圳灣、福田吃飯再回來，令香港生意十分難做。不過，她相信「雞地」也是一雞死一雞鳴，陸陸續續會有新食肆替代。

「唔係一招打到尾就一定贏」

Ken繼續掙扎。他找朋友拍片玩Reels，經營facebook、IG、Wechat，又派傳單附QR code讓外賣可提早落單。他還嘗試鐵板燒到會，推一架鐵板燒車去客人的村屋或露營營地即叫即燒，作任何嘗試。問他生意難做有沒有失眠？他又笑，睡覺沒問題喎，再困難的情况都要面對，要殺出血路。這種逆境的意志何來？他想了又想，說可能是年輕時習武練跆拳道鍛煉得來：「打乒乓球或者游泳的運動員，輸咗可能無咩嘢，下次再嚟過，但作為一個搏擊嘅運動員，輸咗可能會受重傷，受傷可能無得再打喎，所以嗰個壓力會更加大。每次遇到唔同嘅對手，可能有唔同嘅打法。好似𠵱家做生意咁樣，遇到不同的環境，你自己要去執生，唔係一招打到尾就一定贏，好多嘢要靠自己執生，靠自己去改變策略。」

北上取經 「香港抵輸」

他甚至跟朋友北上取經，去了一個大型商場參觀，是十幾年來第一次返大陸，而他的結論是：「香港抵輸㗎。」他說內地商場大規模，小朋友的歡樂天地足足3層，還有動物園、小型賽車場，太太可以逛街做美甲，男士可以看車購物喝咖啡，一家人不出商場也各適其適，然後直接搭地鐵回香港，非常方便。他說過去香港人也北上消費，但現在是一家大細扶老攜幼，「以前都唔會一家大小咁放心上去，𠵱家上面嘅監控厲害咗好多，所以家長係安心嘅，唔驚以前畀人拐帶，驚被人偷嘢搶嘢。兩個家庭可能已經十幾人上去，你話香港仲有無人喺度消費呢？」

Ken說很多人看不到前景，但自己已看到了：「前景愈來愈衰囉（笑），知道了解晒，知道啲客唔會返轉頭，只會更加方便，更加多人上去。」逆境波不易打，但落場就全力以赴。雞地仍充滿着奮鬥，剛連續三年獲米芝蓮必比登推介的「倆口小吃」，說今年經濟明顯更差：「希望大家仲喺香港嘅時候，多啲支持你覺得做得好嘅小店。」附近還有「Fork Eat」外賣香港自家農場新鮮雞、「麴町章魚燒」每一粒章魚燒都有原隻章魚、「Sora Cafe」新推椰子奶菠蘿咖啡吸客等，每一個街角也充滿着掙扎。

後記：

關於元朗鳳攸北街，我只會寫這些了（淚）。你們也是鐵王子，硬淨淨，頂天立地，行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹。

文、圖˙鄭思思

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞