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義工關愛現場記

【明報專訊】去年初，政府陸續在全港18區設立452隊關愛隊，由經遴選的承辦團體，遍佈港九新界離島各小區，開展「關愛活動」。一年多以來，較多市民注意到關愛隊的場合，恐怕已是去年9月的雨災善後工作。這些默默服務的團體，平日是怎樣運作？記者效仿政府以「神秘顧客」方式測試服務業質素，做了3次「關愛之友」一探究竟，下面據實記錄。

記者的有限經驗發現，申請做關愛隊義工毋須過五關斬六將，也不用經過嚴格的條件審核，部分關愛隊只要主動詢問一聲：「Hi，請問最近有什麼義工活動？」道明自己欲做義工的意願，穿上關愛隊識別背心，任何有心人都可以做，記者雯先後以街坊身分在杏花邨街站派了600個15公升的政府指定垃圾膠袋，以及替深水埗兩條屋邨的街坊量血壓。記者鴻則早在年初收到慈雲東關愛隊的義工活動宣傳單張，於1月中開始詢問參加方法，但未獲知會詳情，親身到單張上標註地址尋訪卻摸了幾次門釘。直到2月底再次聯絡，卻被告知辦公地點在另一地址，親往報名，終成功加入「關愛之友」。

慈雲東關愛隊的服務範圍與2019年區議會選舉慈雲東選區部分重疊，現時這區的關愛隊承辦團體「慈雲山居民聯會」，會址與慈雲東關愛隊在單張上列出的地址一樣，該處亦曾是民建聯前慈雲東區議員何漢文的辦事處地址。可是記者最終找到關愛隊隊員的地方，卻是曾為民主派無黨籍前任區議員莫綺霞的辦事處地址。而到參加「雙老」住戶探訪活動當天，會面的又是另一個地址——從前是互助委員會的場地。

義工多為退休女性

張姓關愛隊成員告訴記者，現在區議會每個選區比以前大得多，每區卻只有兩個直選議員服務。要貼身服務老區居民需要，要靠關愛隊，也有黃大仙區委任區議員洪楚英熱心幫忙。在街站等不同活動，收集了居民的登記資料後，小隊在星期六早晨探訪一共50個雙老住戶，派發有鮑魚、淮山麵、海底椰等在內的愛心禮品包。

正當記者疑惑，關愛隊預算匱乏，購買禮品包的資金何來？一個資深義工告訴我，「物資是善長仁翁給我們，不是用撥款購買」。目前，政府鼓勵各關愛隊承辦團體，透過贊助、捐贈或內部資源提供服務。探訪活動有6個義工協助，除了我和上述資深義工，其餘義工多為退休女性。資深義工則參加義務工作多年，不論是民建聯的街站，還是居民聯會的活動，都有她們的身影。見有年輕人參加義工活動，一個老婆婆義工直呼感動。

拍照記錄物資派發

探訪當天冷空氣襲港，早上只有8℃低溫。資深義工提點，探訪最重要的是有愛心。每次敲門，要清楚說明關愛隊來訪，但不要直呼住戶名字，披露他人私隱。手把手送禮品包後，要記得拍照存檔；要拍到隊員，拍到禮品，也要攝下門室編號，以免日後爭拗。大多登門的住戶，門前貼有民建聯揮春、橫聯，是團體多年深耕的成果。「你畀心機做，第日可能好多文書搵你做，總之就做啦！」資深義工籲。

由深水埗「富昌邨居民協會」承辦的富昌關愛隊辦事處開設在榮昌邨內，據成員美婷（化名）透露，隊伍花了近半年才租得現址，此前量血壓只能在戶外擺街站進行。直到記者3月5日到訪，辦事處還未有正式牌匾，門外立着「健康服務站量血壓服務」的易拉架和貼有活動海報；記者到訪時美婷正在為訂製牌匾量度尺寸。義工王太（化名）打趣問記者知否誰是立法會議員、前深水埗富昌區議員梁文廣，說關愛隊好一些成員以前幫他辦事，不少路過街坊則詢問「綠在深水埗在哪裏？這裏是健康服務中心嗎？能免費量血壓？」似仍不熟悉也未能識別出關愛隊的服務。

記者未試過幫人量血壓，擔心出錯，美婷表示沒問題，說：「可以睇吓學吓，維持秩序。」一旁的王太熟練地把電子血壓計的袖帶圍上街坊手臂，袖帶下端調整至手踭內窩對上2厘米，提醒街坊保持平穩的情緒，然後讀出上下壓數據，把數據寫在健康記錄卡內交街坊保存，另在表格記下街坊的姓名、電話和住址，表格由辦事處收藏。

問王太曾否接受過相關訓練，她笑言一般人在家裏也能用電子血壓計量血壓，按說明書做不難。有街坊問：「量完（血壓）發現好像有問題，是否有藥食？」惟這並非正式診斷，王太便說：「血壓偏高的話多注意飲食，少攝取鈉和糖。」又囑咐街坊想吃藥治療須自行到醫院診治。活動為時兩小時，總共為十多名街坊量了血壓。美婷告訴記者，除了定期量血壓和測血糖，未來兩周有義剪和行山活動。

派指定膠袋宣傳垃圾徵費

相對量血壓，派垃圾指定膠袋算是政府任務，環境保護署上月為關愛隊舉辦首場垃圾徵費簡介會，呼籲關愛隊聯同其他地區人士協助宣傳及解說垃圾徵費。記者以杏花邨關愛隊義工身分在港鐵站外派垃圾袋，垃圾袋附送兩張垃圾徵費和關愛隊簡介的單張，提到每小隊會按小區特點，為居民度身訂做服務。現場派發15公升指定垃圾袋時遇到市民問「這是最大（容量）那款嗎？」「（指定袋）能在哪裏買？」義工簡單回覆，也有趕路的市民對免費獲取的指定袋不感興趣，其間有街坊趁機向在場的區議員申訴，指分類回收箱的數量不夠、地點不便等。當日活動總共派出600個垃圾指定膠袋，活動為時個半小時，記者問街站物資儲存地點，其中一名義工稱杏花邨關愛隊尚未租得辦公室，只道「他們（關愛隊成員）自有地方解決（安置）」。

記者二人後來向3隊關愛隊表明身分，查詢相關隊伍運作情况，想多了解在深入認識社區需要及制訂服務的策略上，有何心得、有否遇到困難等，可惜他們表示不願多談。關注關愛隊發展的立法會議員陳恒鑌說，關愛隊目前熱心工作，但因不是隊員所以不方便評論；立法會議員兼翠德關愛隊成員李鎮強則未能抽空受訪。記者同時隨機抽出50多隊作簡單普查，詳情與立法會議員江玉歡的看法，和民政事務總署的回應見另文。

文˙梁景鴻、姚超雯

編輯•王翠麗

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