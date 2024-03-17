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關愛很難？

【明報專訊】距離「齊走塑」尚餘一個月零幾日，今期「打開垃圾」也來打氣一下，送上直立板滑水教練邊玩水邊淨灘的故事。你估徜佯於碧波中的垃圾排名首位是什麼，答案呼之欲出，但最驚人的發現莫過於雪櫃一個！教練自發淨灘出於對大自然和環境的愛護，但8月必須轉用指定膠袋盛載清理得來的海洋垃圾，對她會否繼續產生變數。

另邊廂，記者雯幫關愛隊做了一次義工，向屋邨街坊宣傳垃圾徵費，寫下記錄。她與記者鴻二人自1月底開始策劃今次關愛隊普查，試圖了解其運作日常，整件事緣起於信箱收到關愛隊的宣傳單張。相信很多人都收過自己所屬地區的關愛隊單張，幾多人像記者鴻一樣，試過按單張上的電話地址去尋求協助但摸了門釘？一邊是社區中的大小服務缺口衍生對關愛隊的厚望，另一邊在資源人力等調配上是否對稱？

做完義工，記者雯又去了採訪食店老闆Paul的社區溫習食堂，非一般老闆Paul為基層學生供應膳食，又有伙計街坊幫忙睇功課，寧願店舖少做幾個鐘的生意，若然這類食堂可以成風，街坊街里互相關愛守望，社會一定有更美好的未來，政府的扶貧紓困措施，有辦法多加鼓勵？

當然，經濟不景下經營者自身亦要想方設法掙扎求存，當中有一「鐵板小王子」，眼見復常後生意愈做愈無，面對逆境與其繾綣昔日光輝不如極速轉身，改變打法，唯一無法妥協的是對客人的誠意，鄭思思訪問了他，寫下了他的求生故事。

電影節就快開鑼，聽說戲票很搶手，今期莫哲暐訪問了來港參加亞洲電影大獎頒獎禮的宮澤冰魚，談到藝術改變社會的可能。胡肇賢的新歌剛派台，記錄了他自性別不安以來的生命變化與體會。林康琪在喊悶，葉蔭聰的讀書報告則嘗試回答全球民主是否在倒退之間。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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