明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Travel

旅遊

美景美食新興打卡點 墨爾本快閃 闖彩虹小屋陣

【明報專訊】到澳洲墨爾本旅遊，不少遊客都選擇在3至5月出發，因為秋天的墨爾本涼爽少雨，最適合往西面的大洋路欣賞天然地貌，又或到東面的Yarra Valley參觀酒莊採收葡萄釀酒。其實除了向左走、向右走外，南面的摩寧頓半島（Mornington Peninsula）亦是當地開發的新景區，不妨預留一天快閃參觀。今次記者推介一條長108公里的精華遊路線，靚景、美食、歎世界，相當豐富。

景點1：19世紀沙灘屋 化身200米長畫布

距離墨爾本市中心僅半小時車程，就可來到位於Brighton Beach的彩色Bathing Boxes超靚打卡景點。特別之處是82間在19世紀期間供小屋主人更衣、遮風擋太陽及儲物的小屋，雖然在建築結構上保留着一致的古典風格，但現時外牆已被髹上完全不同的油漆，顏色鮮艷豐富猶如彩虹，部分更繪上特別圖案，例如有澳洲國旗、小蟹，又有《太空侵略者》遊戲中的外星生物，主題非常多元化。由於整排小屋約有200米長，除非指定要影某間小屋，否則一般來說都不用排隊打卡。

如果天氣良好，亦可考慮修改行程在黃昏前才到來，因為海灘正對西方，可順道欣賞日落靚景。●

景點2：酒莊歎美食 戶外賞巨型雕塑

繼續南下，約1小時就可來到Pt. Leo Estate，這是個結合葡萄酒莊園及雕塑公園的特色景點，除了售賣莊園自家釀製的葡萄酒及超高質素美食，莊園主人John Gandel還特別闢出約6.47萬平方米空間作為戶外展覽場地，輪流擺放自己收藏的60多件大型藝術品。

作品來自全球各地，例如香港人熟悉的美國藝術家KAWS，場內就展出了一隻非常搶眼的5.5米高COMPANION與BFF大銅像；另一款必睇的展品出自西班牙藝術家Jaume Plensa之手，7米高作品Laura就像是一個被壓扁了的人頭，但圍着頭像360度走一圈，在某些角度看又會顯得立體，集藝術與視像錯覺於一身。另外，莊園餐廳供應的美食相當出色，主要採用來自摩寧頓半島的本地食材，3道菜餐單每位125澳元（約650港元）。●

Pt. Leo Estate Sculpture Park

收費：每位15澳元（約78港元）

網址：www.ptleoestate.com.au

景點3：山坡型格溫泉 放鬆身心

最後一站，來到2022年才於摩寧頓半島開業的豪華地熱溫泉度假設施Alba Thermal Springs & Spa。場內共有31個冷、熱水及藥草浴池，分佈在場內的小山坡上。由於大部分水池都相隔一段距離，而且池與池之間又種滿植物，因此私隱度頗高，感覺舒適放鬆。部分水池的設計頗為特別，例如有窄長的山洞、接近360被圍牆圍着的天井式設計，客人可以逐一體驗。

另外，整幢建築物採用清水混凝土簡約設計，打卡位甚多。首推接待處自動門後方的螺旋形樓梯，自然光會穿過圓形天窗，落在白色樓梯及下方的池水上，可以輕易拍出超現實的構圖。順帶一提，如要到Alba浸溫泉建議先網上預約，因為walk-in須額外收取15%費用。●

Alba Thermal Springs & Spa

入場費：每位90澳元（約468港元）

網址：albathermalsprings.com.au

推介行程：海鮮養殖場導賞船河 即捕即吃活青口

喜歡吃青口或貝類海鮮的，推薦參加行程約3小時的Portarlington Mussel Tours（青口養殖場導賞船河）！最方便是由墨爾本市中心出發，在Port Phillip Ferries Docklands Terminal搭乘渡輪，往返Portarlington Pier參加活動，連租車的工夫都省掉。不過，要留意導賞活動只限早上11:15或中午12:15出發，加上由墨爾本到Portarlington Pier的船程約需70分鐘，所以一來一回都要用上大半日時間。

導賞行程由Portarlington的青口養殖者Lance Wiffen於2021年創辦，由開船一刻起，遊客就會投入一場澳洲美酒佳餚旅程。船員首先捧出一堆來自當地美食，包括各式芝士、火腿、麵包、乾果，還有當地酒莊釀製的葡萄酒及啤酒作為開胃酒菜。航程約15分鐘，便來到一個漂滿浮波的海域。Lance說浮波之間穿滿了用來讓青口苗依附的繩索，用拖機將繩索吊出水面，便能見到密密麻麻的青口群，遊客還可嘗試徒手摘青口，再交Lance用機器清洗及用刀開殼，讓遊客淺嘗即捕即食活青口！在香港，一般不建議生食青口，今次吃到的活青口，肉飽滿鮮甜爽脆有咬口，一試難忘。之後船員又會以酒煮青口，又會端出帶子、生蠔等美食。

順帶一提，由於Port Phillip地區內的青口養殖場已佔據整個維州九成青口供應量，再加上區內有4個海洋保護區，因此維州環境保護局非常重視水質監管，近年亦一直發出非常好或良好的評級。水質有保證，所以青口才可以生吃。●

收費：每位250澳元（約1300港元）起

網址：www.portarlingtonmusseltours.com.au

地區版「世界最長午宴」 百人同枱食飯

來到墨爾本這個美食之都，又怎可錯過墨爾本美食美酒節（MFWF）的經典年度活動World's Longest Lunch？活動由1993年開始至今，世界最長午宴已發展成一項過千人同枱食飯的盛事，今屆活動在昨日（3月15日）起於墨爾本國王公園（Kings Domain）內舉行，主辦單位預備了長逾600米的餐桌，招呼來自世界不同地方的客人，參加者可享用3道由澳洲名廚準備的精緻菜式及當地美酒。除了市中心，現時活動已拓展至維多利亞州內不同地區，例如去年11月，主辦單位曾於維州的Yarra Valley、Gippsland及Ballarat同時舉辦地區版世界最長午宴，記者便參與了Yarra Valley內的Hubert Estate酒莊舉辦的世界最長午宴，雖然規模較墨爾本巿中心的細，只得百多人同枱食飯，但依然讓人感受到活動的好玩之處。

除了吃，午餐亦包括有餐前及餐後酒會，大家可以跟其他參加者打成一片，認識不少新朋友。午宴包含了3道菜式佳餚，配酒莊釀製的葡萄酒及現場音樂，可以悠閒地度過一整個下午。無論是墨爾本市內或地區版世界最長午宴，舉辦日期都可以在官網查閱。●

2024年墨爾本Kings Domain

World's Longest Lunch

收費：每位295澳元（約1534港元）起

網址：www.melbournefoodandwine.com.au

● 澳洲旅遊錦囊

證件：持特區護照，需預先申請電子旅遊簽證，可以Australian ETA手機應用程式申請，簽證費20澳元（約104港元）

匯率：1澳元約兌5.2港元

機票：3月份國泰航空來往墨爾本，連稅$6832起

交通：墨爾本市中心以外的公共交通班次非常疏落，車程頗長，建議租車自駕或包車服務，根據租車格價網站Rentalcars.com的搜索結果顯示，在市中心內租一架小型家用車（如Hyundai i30）2日1夜，費用約500多港元。網址：www.rentalcars.com

文：周群雄

美術：張欲琪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕溫泉 摩寧頓半島 海鮮 青口 墨爾本 澳洲旅遊 澳洲

上 / 下一篇新聞