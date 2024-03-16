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M3 MacBook Air實測 離線AI繪圖 10秒搞掂

【明報專訊】上星期，新一代MacBook Air在甚少預告之下突然開售。由於上代使用M2晶片的MacBook Air，分別於2022年中（13吋版本）及2023年中（15吋版本）推出，部分用家可能才換機不久。今代MacBook Air有別上代安排，13、15吋兩個型號同時推出，然而無論外觀、硬件配置上，皆與上一代分別不大；最重要的升級，就落在聲稱可支援強勁AI應用的M3晶片之上，到底實際表現如何？一齊睇睇。

Apple的M3晶片絕非新品，早在去年10月發布新一代MacBook Pro時，M3晶片已是基本配置，而且還有功能更強大的M3 Pro及M3 Max版本。不過，MacBook Air以協助學生及企業員工處理作業或日常文書工作為定位，因此今次只配置最入門的M3晶片。但即使如此，新版本的效能已有很大提升，M3配備8核心處理器（CPU）、多達10核心圖像處理器（GPU），無論在運算速度及圖像處理效能，都比上一代M2快近20%。而在專門強化人工智能運算方面，M3採用16核心神經網絡處理器（NPU），配合CPU及GPU的加速器，以提升本機的人工智能使用體驗。另外，M3同樣採用8GB以上統一記憶體，這種單一高效記憶體採用動態快取配置，不會預先分配固定記憶資源，而是視乎執行中應用程式的運算需要實時調整，因而運作更快更順暢。

運算、圖像處理比上代快近20%

Apple特別強調，MacBook Air配備的M3晶片有強勁的AI應用體驗，所以今次記者亦特別去測試新機的AI應用。測試前，先簡介現時最常用的人工智能技術運作原理，以聊天機械人ChatGPT、生成圖像Stable Diffusion為例，絕大部分用家都使用雲端應用版本，即必須上網，上傳要執行的任務內容如問題、待編輯的圖像等到伺服器，借助雲端運算資源完成任務，再下傳回用家的電腦使用，必須在連線環境下才可執行。如要在本機執行AI應用，電腦設備便需擁有強大的運算能力，否則運作會相當慢。為了測試MacBook Air的AI運算能力，今次便安裝了多款可離線使用的macOS應用程式，而用於測試的MacBook Air為採用了8核心CPU、10核心GPU、16GB統一記憶體及512GB SSD的13吋型號（$11,999）。

離線聊天 對答準確速度不快

在聊天機械人方面，今次測試的FreeChat是macOS其中一款可離線使用的應用程式，支援中、英文等多種語言，用法與ChatGPT差不多，用家只需輸入問題，AI便會自動回答。離線時，AI速度肯定不算快，回答1條問題平均要1分鐘以上，但實用程度也頗高，例如今次測試除了要求AI提供一些旅遊計劃、撰寫文章外，又要求它提供一些可執行的電腦程式，AI皆能正確回答。

而在生成圖像AI應用方面，則挑選了採用Stable Diffusion運算模型的DiffusionBee，只需輸入提示詞（prompt），AI便能生成所需圖像，測試時發現運算速度有驚喜，以輸入「hong kong street、tram」為例，10幾秒便有結果，雖然解像度很低，但使用程式本身的upscaling功能，同樣只用了幾秒便完成操作。

其他測試的AI應用，還包括將錄音轉文字的Whisper Transcription，以及部分功能須連線使用的AI執相程式Luminar Neo等，運算速度亦很快，M3晶片的表現令人滿意。官方數據顯示MacBook Air的連續使用時間長達18小時，跟上代相若，記者密集試用多個AI應用程式大約4小時後，只消耗了約25%電量，所以正常使用下基本夠用1日。

光追技術 遊戲畫面細緻

雖然MacBook Air的定位以簡單文書工作為主，但由於M3晶片擁有不俗的圖像處理能力，且支援硬件光追技術（ray tracing，即以圖像處理器運算光線打在不同物件上的行進及反射方式），因此用來打機也不遜色。例如今次試玩Resident Evil 4，即使將畫質及畫面更新率調至最高，畫面也頗流暢，而且在遊戲世界內長期昏暗的環境下，光影反射的真實感及細緻度也很高。同時，13吋MacBook Air機身的4揚聲器音響系統，亦準確表現出遊戲世界的空間感及恐怖氣氛，絕對能應付打機及睇片等娛樂需要。

動態快取調配記憶體 剪4K片無遲滯

剪片方面，記者用iPhone 15 Pro Max拍攝的多段4K高解像影片來測試，即使同時開啟多個應用程式，iMovie在編輯過程中也沒有遲滯，相信是M3晶片統一記憶體的動態快取調配技術發揮作用，將適當的記憶體資源調配給影片剪輯，令剪片過程變得流暢。

除了M3晶片，新MacBook Air還有一些新增功能：

升級Wi-Fi 6E：

用家若已在家中添置Wi-Fi 6E制式無線路由器，這項升級無疑可用盡傳輸速度，理論上較上一代MacBook Air快1倍；即使對一般只用來睇戲上網、未必用盡無線上網速度的用家，MacBook Air支援Wi-Fi 6E制式仍有好處，因為6GHz無線傳輸頻譜比較舊制式的2.4GHz及5GHz穩定，不易斷線。

支援雙芒輸出畫面：

上代MacBook Air只支援輸出單屏幕畫面，對習慣將畫面輸出到一個或以上大屏幕的遊戲玩家、影片創作者似乎不太足夠。新MacBook Air則支援輸出雙屏幕，惟雙屏幕輸出時必須將MacBook Air合上，換言之用家必須另購外置鍵盤及滑鼠，而且應選擇具備Touch ID感應器的款式，毋須每次都要打開電腦來授權。

抗指紋機身：

雖然新MacBook Air機身顏色與上代一樣，提供星光色、太空灰、銀色及午夜暗色4種選擇，不過在特別容易留下滿機指紋的午夜暗色版本上，換上了跟MacBook Pro一樣的陽極密封技術，指可減少留下指紋及更容易清潔。實際試用發現效果良好，機殼不再輕易出現礙眼的「指紋地圖」。

測試過後，M3版MacBook Air效能的確有很大改善，特別在離線AI的使用上，雖然速度始終不及雲端AI應用，但個人認為表現及格有餘。如果經常需要用AI幫手，或喜歡試用新的AI功能，不妨考慮升級。此外，新機提供多種硬件配置，入門與最高階版本的價錢相差3000元，但由於AI應用需要較高的運算能力，而且離線版AI應用程式的容量亦較大，因此不建議購買入門款式，儲存空間至少要512GB。●

MacBook Air規格

屏幕：13.6吋2560×1664解像度、15.3吋2880×1864解像度；Liquid Retina

M3晶片：8核心CPU、8或10核心GPU、16核心NPU

記憶體：8GB起統一記憶體

儲存空間：256GB SSD或512GB SSD

體積/重量：

30.41×21.5×1.13cm/1.24kg（13吋）

34.04×23.76×1.15cm/1.51kg（15吋）

售價：$8999起（13吋）、$10,499起（15吋）

網址：www.apple.com/hk

e之選：Windows筆電玩AI 萬二蚊有找

Windows用家若想購買具備人工智能運算效能的手提電腦，可以選擇配備Intel Core Ultra晶片的款式。新晶片是Intel專為提高AI運算效率而設，透過CPU、GPU和NPU這3種不同運算架構，可滿足不同類型AI應用程式的需求。而在以輕薄為賣點的Windows 11手提電腦中，可留意ASUS Zenbook 14 OLED及Samsung Galaxy Book 4。

15小時續航

ASUS Zenbook 14配備14吋3K解像度OLED屏幕，機身僅厚14.9mm、重1.2kg。最入門型號使用了Intel Core Ultra 5處理器、Intel Arc顯示晶片、16GB RAM及1TB SSD儲存空間。機身配備超線性喇叭，可播放Dolby ATMOS全景聲音效。新機提供長達15小時的使用時間，對於一般用家來說應該十分夠用。

ASUS Zenbook 14 OLED

售價：$11,998起

網址：www.asus.com/hk

Galaxy手機用家無縫連接

Samsung Galaxy Book4 Pro的最入門的款式，同樣配備Intel Core Ultra 5處理器、Intel Arc顯示晶片，記憶體及SSD儲存空間則分別為16GB及512GB。機身厚度為11.6mm，重量為1.23kg，非常輕薄。它的屏幕支援觸控操作，若是Samsung Galaxy系列智能手機的用家，在傳輸檔案、屏幕投射上更可享無縫連接體驗。用家更可透過手提電腦直接控制手機，工作時就可減少拿起手機的需要。

Samsung Galaxy Book4 Pro（14吋）

售價：$11,980起

網址：www.samsung.com/hk

文：周群雄

美術：張欲琪

編輯：王翠麗

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