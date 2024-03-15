跟大師學藝 手工意粉感受熱情

藝術以外，美食也是文化的一部分，酒店特別策劃一系列創意工藝大師班，帶大家來一趟美食與手藝之旅。其中的手工意粉大師班，由酒店BluHouse主廚Giovanni Polcari帶領參加者由零開始製作意大利粉，並親自示範意粉的正宗煮法。從中偷師之餘，也能感受意大利人對這經典美食的熱愛和追求。

愛甜之人則要留意法式吉士撻製作大師班，酒店餅房行政主廚Jonathan Soukdeo將揭開人氣雲呢拿布甸撻Butterfly Patisserie的美味秘密。甜品以優質雲呢拿籽製作的大溪地雲呢拿忌廉餡料，口感綿密柔滑，與牛油酥皮完美平衡。

Rosewood Front Row

日期︰3月19至30日

詳情︰bit.ly/3TkJD34

創意工藝大師班

日期︰3月23日

費用︰手工意粉大師班及製作法式吉士撻大師班各$1988，另加一

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