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「海港莊園」 一步一藝術 東西薈萃 火花四射

【明報專訊】香港藝術3月，Art Basel、Art Central、HKwalls等本地、國際藝術盛事陸續舉行。位於本地文化及藝術地標Victoria Dockside中的香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong），今年亦繼續與Art Basel合作提供私人遊艇接送服務。但大家未必知道的是，酒店本身也如藝術館一樣，擺放了許多來自世界各地和本地的藝術作品，甚至酒店裝潢也融合東西方特色，瀰漫濃厚藝術氣息。

坐擁無敵維港海景的香港瑰麗酒店，開幕至今5年，去年獲得「世界50最佳酒店」的第2名，同時是亞洲最佳酒店。酒店設計師季裕棠（Tony Chi）形容酒店為一個「雄偉的海港莊園」，以A Sense of Place為設計理念，將糅合東西方風情的香港文化特色融入其中。

（1）庭院︰最佳角度賞「睡美人」

當車輛穿過大宅式入口，駛上鵝卵石小徑，周邊漸被綠意環繞，城市的喧囂被拋諸腦後。抵達入口庭院時，無敵的維港海景即映入眼簾，同時亦可以最佳角度欣賞由英國當代藝術家Thomas Houseago創作的巨型青銅雕塑Sleeping Lady，重疊交錯的手腳，探索人體形態美感與靈活。

事實上，酒店每個角落都充滿藝術細節，例如無處不在的現代風格八卦標誌，或是細看酒店的銅質大門，上面有花草、雀鳥及兔仔圖案，用意是將自然元素帶入酒店，讓人感受到自然氣息。酒店管家及藝術大使Kawaii Liang介紹，酒店內有不少來自全球各地的藝術品，每周會舉辦兩場免費藝術導賞團「瑰麗藝術發現之旅」，由她帶領酒店住客欣賞遍佈酒店各處的珍貴收藏。

（2）大堂︰「青銅男女」邁步向前

大家踏入大堂便能看見的青銅雕塑，是著名英國雕塑家Lynn Chadwick創作的Pair of Walking Figures - Jubilee。中環的上班族或會對這對青銅男女頗感熟悉，皆因作者另一作品《端坐之伴》正是端坐於人來人往的交易廣場。這對似乎正在邁步向前的青銅男女，面對着酒店大門，恍如隨風擺動的衣服形態充滿動感，也令人感受到身邊的空氣流動。

（3）前台︰黑色「小鳥」寓意好運

在這個靜謐的「私人莊園」中，其實匿藏了不少「動物」，你能發現嗎？在酒店前台辦理入住時，稍微抬頭環顧四周，就會見到一隻遙望窗外風景的黑色「小鳥」。這是中國雕塑家王克平的創作Bird III，雖然看似木雕，但其實是銅製品。Kawaii補充，Tony Chi在設計酒店時運用了不少中國風水的元素，「例如雀鳥的到來寓意好運，而這隻小鳥望向窗外盆栽樹，盆栽樹代表地球，如同將好運帶來地球」。

（4）Holt's Café︰閃爍「白孔雀」陪伴用膳

由大堂往左面走，來到以港式茶餐廳及歐洲高級小酒館為設計主題的Holt's Café，在每個卡座的上方，均佇立着一隻閃亮的「白孔雀」，這是由哥倫比亞藝術家Clarita Brinkerhoff創作的水晶白孔雀Peacocks。Kawaii指，酒店共有7隻「白孔雀」，是酒店最閃爍的藝術品，每隻身上皆有超過25,000顆水晶，自然垂下的尾羽沒有使用任何漂白劑，取自白孔雀脫落的羽毛。

（5）電梯大堂︰「巨布」開啟想像

來到香港瑰麗酒店，相信會有人覺得奇怪，為何要在電梯大堂擺放一幅巨型「破布」？其實這是美國當代藝術家Joe Bradley創作的巨型抽象畫Da Free John。他憑直覺繪畫，以色彩交織出不同的畫面，但並無具體含義，讓觀者自行想像，不論是飛機、跑車還是單車都可以是答案。Kawaii表示，由於作品頗大，因此Joe Bradley將作品鋪在地上創作，若仔細觀察，甚至可以發現他的鞋印。

至於通往DarkSide酒吧的走廊，則擺放他的另一幅巨型抽象畫Tomten作為呼應。相比充滿活力與色彩的Da Free John，Tomten只有黑白色，感覺黑暗與靜謐，亦反映DarkSide酒吧的名稱，「因以前的九龍有Dark Side之稱，形容該區比較複雜」。

香港瑰麗酒店

地址︰尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside

查詢︰3891 8888

瑰麗藝術發現之旅

時間︰逢周二及四晚上6:00至7:00

（致電預約)

文︰陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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