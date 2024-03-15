傳家之「布」 為舊家品添立體花卉

結合描繪針繡嵌花工藝

曾為美國設計師Donna Karan及英國品牌Liberty設計布料的Natasha Hulse，常以自己或客人傳承得來的布料或窗簾布，或是為人所棄的布碎，加入描繪、針繡及嵌花3種工藝，以大自然及花園為靈感，製作成極具立體感及生氣勃勃的飾面布料，以裝飾家品。她製作的牀頭板不單為紐約Whitby Hotel所採用，其設計的布料裝飾亦可見於紐約Bergdorf Goodman百貨公司的餐廳。

這些立體花卉作品看似脆弱，但經得起時間及天氣的考驗。她說：「我在2015年為Whitby製作的牀頭板，到今時今日仍然完好無缺。另一些作品到過天氣炎熱的美國亞利桑那州、加勒比海等地展出後亦無甚損壞，主要是因為我在嵌花布料上漆有法國布料漆，能完整封好布料。我重新裝飾了不少古董家品如燈飾、牀頭板等，加入描繪及工藝細節，活化這些自家族傳承的藏品。」

這些看似脆弱但實際上能經歷時間考驗的作品，正好貼合她的傳家家品概念。「當作品精心製作，便不會為人所棄。它們不是一件只能用上5年、10年、20年的家具。傳家之寶的概念對我來說十分重要，因為講求珍惜、環保，由改裝前的原品、布料，到作品上的圖案，都細訴一個故事一段回憶，值得珍藏，成為歷史的一部分。」

[開眼 收藏]