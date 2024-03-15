明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

傳家之「布」 為舊家品添立體花卉

【明報專訊】英國王后卡米拉到訪Kindred Studios時，駐足最久的是布藝家Natasha Hulse的工作室，Natasha來自英國New Forest國家公園地區。若說Piran是修復古董，Natasha的作品則是製作未來的收藏品，以heirloom pieces（傳家之寶）為概念。

結合描繪針繡嵌花工藝

曾為美國設計師Donna Karan及英國品牌Liberty設計布料的Natasha Hulse，常以自己或客人傳承得來的布料或窗簾布，或是為人所棄的布碎，加入描繪、針繡及嵌花3種工藝，以大自然及花園為靈感，製作成極具立體感及生氣勃勃的飾面布料，以裝飾家品。她製作的牀頭板不單為紐約Whitby Hotel所採用，其設計的布料裝飾亦可見於紐約Bergdorf Goodman百貨公司的餐廳。

這些立體花卉作品看似脆弱，但經得起時間及天氣的考驗。她說：「我在2015年為Whitby製作的牀頭板，到今時今日仍然完好無缺。另一些作品到過天氣炎熱的美國亞利桑那州、加勒比海等地展出後亦無甚損壞，主要是因為我在嵌花布料上漆有法國布料漆，能完整封好布料。我重新裝飾了不少古董家品如燈飾、牀頭板等，加入描繪及工藝細節，活化這些自家族傳承的藏品。」

這些看似脆弱但實際上能經歷時間考驗的作品，正好貼合她的傳家家品概念。「當作品精心製作，便不會為人所棄。它們不是一件只能用上5年、10年、20年的家具。傳家之寶的概念對我來說十分重要，因為講求珍惜、環保，由改裝前的原品、布料，到作品上的圖案，都細訴一個故事一段回憶，值得珍藏，成為歷史的一部分。」

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞