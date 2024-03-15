明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】失落的山

【明報專訊】（編按：回應2月23日蔡宛蓉Vanessa〈始於偶然的連結〉）

V：

在書寫這信件的時候，我正住在老北京胡同的民宿裏。坐在四合院庭園中的木櫈，看着屋主的女兒在跳繩，感受暖暖的太陽正在治療我的宿醉。昨晚認識了一些新朋友，他們帶我到地壇公園附近的新疆區，在一個土耳其式的酒吧裏喝了整晚伏特加和俄羅斯牌子的啤酒。酒吧裏煙霧瀰漫，呼吸着濃濃的二手雙喜牌煙和水煙，聽朋友C訴說他在家鄉黑龍江的種種。C離鄉別井，來到首都做銷售員，機緣巧合下，看了幾部費里尼電影，頓然感覺世界原來可以如此美好。他便辭掉了工作，考進北京電影學院，開始了追尋電影夢。就是在那裏，他認識了田壯壯導演，也就是田導演介紹給我認識朋友C。

在2020年本來要到北京跟田導演見面，可是剛買了機票，疫情就開始嚴重。你還記得我們一起吃拉麵的那次，正是我剛剛做完音樂的第一稿，充滿信心，還逼你聽着大提琴伴着你吃拉麵。可惜交稿後，等了大半個月都沒有回覆，就知道音樂未如理想。導演最後也回覆，說聲音不是他想像的山林世界。之後就是整年在Zoom上的磨合，我用基礎班水平的普通話跟導演溝通，終於把《鳥鳴嚶嚶》的音樂做好。這次約見一起吃羊肉火鍋，就像網友第一次見面一樣，不亦樂乎。每個人的山林也不同，沒有絕對的美，只有通過溝通才可以分享到我們自己看到的風景。

這次來北京的原因，主要是為了排《他席地而坐2.0》。這是一部關於已故導演胡波的紀錄劇場，更有數名胡波生前的好友參與其中。為準備這個劇場，我再一次看了整齣《大象席地而坐》，又開始翻閱胡遷（胡波筆名）寫的《大裂》。黃麗群在書中撰寫的〈序〉提到：「胡波的每個字是似有若無的纖維，每段句子是氣孔綿韌的密絲，分分寸寸，行若無事。」在意識到之前嗖一下子已被捲入黑洞，更讓我想起Raymond Carver的短故事。我開始幻想怎樣用聲音表達這種沉默的纏縛，慢動作般的收斂，應該是細得如心裂的聲音。可惜，剛到埗排練室，這劇組便出現了分歧，經過日夜的溝通，仍然無法調和彼此在人生觀和創作上的不同，看不到大家的山。有些人的山可以容納到一個世界，有些人可能連一隻小笨象也容納不到。看着騷亂中的排練室，感受不到時間的流逝，每人的看法和感受都放在桌子上，赤裸裸的。我們站在時間表面，處於那條分界線中，正錯立對。我只能希望自己可以保持一種對藝術的初衷，自私與否，只有坦誠。

本來還有一個星期可以留在北京，有想過坐飛機到哈爾濱在雪地逛逛，或者坐火車到內蒙古看看大草原。想着想，還是早點回港，有點想念牛腩麵的味道。下次一起再來探險吧。最後節錄給你胡波的詩，《醫生》。

當我抽煙時，煙也在抽乾我

一根吸管，從我心臟深處，連接到沼澤

何時醫生，我的家園已沒了

該怎麼表達，對狼藉的故鄉

——也許沒有看法

O

文：江逸天

O，以音樂說故事的人

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞