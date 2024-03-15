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開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】英國下流寄宿族

【明報專訊】來過奧斯陸的，相信都會記得這裏的Folketeaterpassasjen走廊，因為除了有Sean Henry的Woman (Being Looked at)及Marc Quinn的Kate Moss雕塑外，還有歷史悠久的Folk Theatre。它公演的都是我沒有興趣的主流戲劇演出或音樂劇，所以縱使經過這劇場數百次，我還是從沒有踏入劇場。

機緣巧合，在一個寧靜的星期日下午，忽然我要走進劇場，看一套傳統音樂劇Miss Saigon。這部1989年首度演出的音樂劇就是很boomer，屬上世紀舊時代的產物。不過，也不是沒有讓人感動的地方：看着一眾亞洲裔演員能夠有機會擔演重要角色，不再只演二三線配角；故事背景是越戰，音樂劇在結尾時說明大部分演員是越南裔，父母都是逃難來到挪威，以難民身分定居，讓整件事更有意思。

種族題材青春劇 揭制度腐敗

今時今日，戰爭再度成為日常。在歐洲，烏克蘭的戰爭仍然持續，不少烏克蘭人仍然有家歸不得，在歐洲各地以難民身分流居。同時間歐洲各國的右翼政團持續獲得更多議會席位，導致移民這話題仍然極具爭議，像英國的盧旺達庇護計劃便擾攘多時，極多爭議。正好，2月20日在BBC首播的最新電視劇Boarders着墨種族話題，來得十分合時。

英國經歷了疫情及脫歐後，最近有數據顯示其已成為最貧窮的西北歐國家。面對通脹，國內貧富懸殊加劇，低下階層最深受其害。有移民背景的人口當然佔低收入水平人口的大多數，尤其黑人社群長期面對社會不公，更是艱難。

英國的寄宿學校都是有錢上流社會的遊樂園，像最出名的伊頓公學（Eton College），入得這些寄宿學校的非富則貴，通常都會出人頭地，成為政治人物又或是領袖。這些學院的學生中，白人自然是大多數，黑人十分少有。Boarders就是講述5個來自低下階層的黑人學生在寄宿學校的故事。

這5個學生當然本身根本沒可能入讀這間高等寄宿學校。他們能夠成為轉校生，全因學校被醜聞影響形象，所以希望藉搞PR來改善形象。他們推出獎學金，特意招收故事中的5名黑人學生洗底。劇集充滿階級及種族意識，很能捕捉現今的zeitgeist（時代精神），有很多對社會的諷刺，處處展露制度的不公及腐敗。同時間劇集有大量喜劇元素，有意思之餘不乏娛樂性；加上5個主角各有各性格，各有代表性，像女生Leah搞反叛社運，不會對不公事沉默；Omar是沉迷寫作漫畫、喜歡同性的宅男；Jaheim則是能夠迷倒白人女生的運動健將，但最終因太過搶風頭而捲入不同麻煩。

毫無意外，Boarders應是今年度最重要的coming-of-age青春劇，單是黑人學生在寄宿學校的故事本身已十分有意思。電視上就是需要更多不同顏色，「黑人在英國社會」暫時還是萬試萬靈的故事題材，像Chewing Gum、Top Boy到最近Netflix上的The Kitchen，都是讓人能夠更了解黑人角度的好作品。

文；陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海 借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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