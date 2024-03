遊東京新地標 反思人與自然 發光雕塑折射生態啟示

進入麻布台Hills的網站,首頁便是這句標語:「正因為有人生活,才有都市的本質。我們致力以人為中心去思考,締造每一個人都可以活得豐富充沛的環境。受世界注目的價值『Green & Wellness』,將在東京的中心實現。」如同印證這句話,Mori Buildings留意到藝術家Olafur Eliasson作品的其中一個重點,也是green & wellness。

地球發言人

有感近10年氣候變化實在太快,我對Olafur一件2020年作品Earth Speakr印象很深刻。他邀請小孩使用有AR(擴增實境)技術的免費應用程式Earth Speakr,化身成周遭環境,為地球發聲,記錄他們對地球和人類福祉的想法。Olafur希望能讓大人,甚至政客、有權力的人,聽到小孩對地球未來最真實的意見。這名丹麥裔冰島籍藝術家,小時候在冰島生活過一段長時間,作品總與環境有關:由他建造,或與環境共同創造。作品往往以水、光、色彩和霧等元素構成,觀眾置身其中,可能會被喚起記憶中某個片段:清晨的霧、河水流動、夕陽或是夏夜的雷暴,藉以反思或回想人類與這顆星球的關係。

自然與時間痕迹

本次展覽亦不例外,多組作品需要觀眾參與。入場後第一件作品是Firefly biosphere (falling magma star)(2023),一個吊在半空,有着錯綜複雜折射光線的幾何雕塑。相比同系列作品,這次發光球體放置在較高位置,觀眾可坐在靠牆的長椅細看折射到牆上的彩色影子,或隨意走動,多角度觀察。

進入第二部分展廳,先有The endless study(2005)。房間放着一部諧振記錄器(harmonograph),源自19世紀中,能以鐘擺原理畫出幾何圖案。機器桌下連着3個不同重量的砝碼,對角位置的兩個砝碼,連接桌面上夾有筆的支架,另一個砝碼連接放有畫紙的桌面。觀眾準備好時,工作人員會將連着支架的筆放在他們手上,並邀請他們搖動放有畫紙的桌面,適時放下筆任其在紙上擺動畫出幾何圖案。購買「體驗型」票入場者才能使用這部諧振記錄器,工作人員說餘下的周末已經沒有體驗票,如有興趣可趁平日到場。由於前一晚才買票,體驗票已售罄,但貼在牆上由參與者畫出的圖案也值得細看。

展廳一面牆身掛了6幅圓形畫作,是Olafur於多哈近郊為卡塔爾國家博物館設置的一組作品The curious desert(2023),包括Sun drawing和Wind writings:利用太陽光和玻璃球以折射在紙上燒出太陽的印記。而畫布作品則是以載有附近湖水和顏料的機器所繪,原理跟The endless study相似,夾着筆的擺錘在畫布上隨風擺動,留下反映當時天氣起伏的痕迹。

開首提過我很喜歡Earth speakr。Olafur關心人類與地球,亦非常關注小孩子——地球的未來;其作品所呈現的世界,有時會有份小孩視角的純粹。一組4幅的水彩畫作The melting globe (vanadium yellow)、Your echo tracer、The trace of my echo、The melting globe (cadmium yellow, grey)(2017)探究色彩現象,直接在水彩紙上放上2014年製作Ice Watch時,採用的格陵蘭冰塊。當冰塊慢慢融化,顏料便會留在紙上形成有機、抽象,如海浪漲退的畫面。這組水彩作品透過冰塊融化的過程,展現自然現象的自發行為(spontaneous behavior of natural phenomena);作品製作日數,以及經過數千年降雪而成的冰川,亦暗示了時間的痕迹。我想起小時候將顏料滴在水中,顏料在水面上隨意流動的形態,總能看上許久。

我們的瞬間與永遠

展覽最後,觀眾需進入一個長達20米的黑暗空間Your split second house(2010)。不停閃爍的閃光燈描繪3個打圈流動水柱所形成的弧線,加上潮濕的味道和水聲,倒像香港打風的夏夜。Olafur認為,「瞬間」是兩秒之間的空間。觀者能體驗過去與未來之間的空隙——那靜止的空白如同時間被凍結。這件作品必須有觀眾參與:作品本身無法直接改變一個人的想法,只有我們思考如何與之聯繫才有機會產生變化。主觀與客觀、內與外、重力與反重力等習以為常的觀念,有機會在一瞬間、近乎衝擊地,被重新建構感知世界的方法。人們不會感覺到那一瞬(split second),只有體會那個瞬間過後才意識到。

思想上的轉變,我認為是可持續發展最根本的基礎。天災日益頻繁,聯合國在1987年發表的《我們共同的未來》報告,提出可持續發展的定義:「可持續發展是當人類的需求和願望達到基本滿足的同時,也能確保後代子孫擁有發展的機會。」日本近年不停強調SDGs(可持續發展目標),注意到四季不再分明、首都大地震的隱憂和少子化問題,政府和地產發展商必須首先肩負責任:在無法避免的都市更新計劃中,提升永續意識。以Olafur Eliasson作為開幕展覽,Mori Buildings確實作出一個低調但強而有力的宣言。

看畢展覽,可到出口的紀念品商店看看Olafur與工程師Frederik Ottesen成立的社企「小太陽」的標誌商品Little Sun。它是有向日葵外形的太陽能LED燈,這次更看到了另一個太陽能LED燈兼充電器Little Sun Charge,只需7.5小時的日光,便能使用約130小時。

麻布台Hills很像低調奢華版的圓方或K11 MUSEA,商場行得十分舒服之餘,亦有人人買得起的優質商品,例如300日圓(約16港元)的有機蜂蜜小蛋糕。這兒有比開發前多5倍、達2.4萬平方米的公共綠化地段,對我這種城市人來說,沒什麼比能免費在草地上吃蛋糕打滾更奢侈的事了。

Olafur Eliasson: A harmonious cycle of interconnected nows展覽

日期:即日至3月31日

時間:周一、三及四上午10:00至晚上7:00

周二上午10:00至下午5:00

周五至日上午10:00至晚上8:00

地址:麻布台Hills Gallery

(東京都港區虎之門5-8-1麻布台Hills Garden Plaza A MB階)

票價:1800日圓(約96港元)

網址:shorturl.at/jFX68

文:Papaya Fung

(東京浪人生活中的三次元宅。著有繪本touch和漫畫《地獄行》)

編輯:謝秋瑜

設計:賴雋旼

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]