Friday Planner：充電再上路

本地插畫家含蓄近來也將心底積存已久的聲音，以「為何不擁抱」系列作品傳遞給公眾，現於Young Soy Gallery展出。含蓄向觀眾發問：「如果我們都能緊緊相擁，世界會否變得不一樣？」作品中的標誌角色「面具人」擁抱彼此，擁抱自己，擁抱黑暗，這動作免費，卻似能醫百病，勝過千言萬語。

ZtoryTeller Gallery即將搬離西營盤第二街，以新形式新空間示人。第二街最後一個展覽邀來方迦南舉辦個展「脂脂肪與紅龍」。誕生於2020年的「脂脂肪」頂着粉紅色髮髻，不諱忌地赤裸胖乎乎的肉身，經常擺着最自在和自然的姿勢出現在畫中。藝術家鼓勵觀眾能像她般找到自己，做回自己。粉色色調的展覽空間以子宮結構為想像，營造成療癒小天地，觀眾變回胚胎無拘無束的狀態，躺在軟綿綿的被鋪，以最舒適的姿態賞畫，充夠電再上路。

# DSE打氣

#我想告訴你_其實我並不快樂

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