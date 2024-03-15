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戲劇大師遺作 《暴風雨計劃》探自由真貌

【明報專訊】每個大師總有一套哲學為人傳誦，但是「彼得沒有一套『哲學』，他過往一直尋找的是真實和純粹的劇場，而且打動人心」，瑪麗‧伊蓮‧艾斯蒂安（Marie-Hélène Estienne）接受專訪時這樣描述她的老拍檔彼得‧布祿克（Peter Brook）。「空的空間」（empty space）的概念總伴隨布祿克的名字，可是它並非什麼哲學，只是洞悉劇場的真相：任何一個空的空間都是舞台，只要有人注視，就構成劇場的行動，現在或成常理。布祿克畢生為劇場藝術去蕪存菁，生命最後一作詰問莎劇《暴風雨》（The Tempest）。

2022年7月，97歲的布祿克停下在劇場的腳步，同時去了更遙遠的地方。他早年在莎翁故鄉斯特拉特福（Stratford-upon-Avon）的皇家莎士比亞劇團執導，然而他更為人熟知的是自1970年代起在巴黎北方布夫劇場（Théâtre des Bouffes du Nord）探索劇場藝術，但原來試驗新可能的場域在19世紀末建成，裝潢仍保留原始面貌。

挖掘文本剪枝節 大改莎劇《暴風雨》

布祿克曾三度執導《暴風雨》，艾斯蒂安卻指他從未滿意過往演出。在2020年初，布祿克、艾斯蒂安跟一小撮演員開展研究《暴風雨》的工作坊，挖掘《暴風雨》的文本。因當時處於疫情，艾斯蒂安說他們留在法國處理文本，後來受Jean Claude Carrière的《暴風雨》法語譯本啓發，「敢於剪去枝節，然後發掘看來對我們必要的東西」，最後大幅改編《暴風雨》成為《暴風雨計劃》（Tempest Project）。

從密集研究《暴風雨》的工作坊裏，他們得出一個關鍵詞：自由。然而布祿克、艾斯蒂安跟大部分演員的年齡有所差距，他們之間理解「自由」可有差異？艾斯蒂安認為年齡藩籬無礙《暴風雨》的真正意涵：「這是一部尋找真正自由的戲劇，不是只考慮自身的小自由，而且它是一部關於愛的戲劇。直接而誠懇的愛徹底翻轉普洛斯彼羅（Prospero），令他放棄復仇，並將自己的女兒嫁給仇敵的兒子。」

米蘭公爵普洛斯彼羅是《暴風雨》的主角，他被親弟篡權，與女兒一同被放逐，流落海島。普洛斯彼羅在書中學習法術，獲得強大法力，解救島上精靈，藉精靈力量召喚暴風雨，打算向仇人報仇。最後他卻選擇寬恕仇敵、放棄法術，以換取真正自由，離開海島返回米蘭生活。

混合不同文化 彼此聆聽

《暴風雨計劃》中的普洛斯彼羅，由盧旺達出生、現駐歐洲的演員Ery Nzaramba飾演。布祿克曾就《暴風雨計劃》寫道，西方演員理解莎劇的情緒和思想，但較難貼近莎翁筆下的超自然世界，反而在充滿儀式、習俗等傳統文化成長的演員，往往能夠自然而然理解超自然世界。《暴風雨計劃》演員來自不同文化背景，艾斯蒂安認為貫徹布祿克自1970年代成立國際劇場研究中心（Centre International de Recherche Théâtrale）的想法，「這是絕對必要的，混合不同文化，不是要讓它們起衝突，倒過來讓它們彼此效力，互相聆聽」。

《暴風雨計劃》千錘百煉，她透露布祿克終於滿意《暴風雨》的演出，「演出結束後，他總是掛着美妙的笑容，對圍在他身邊的演員說『這是我看過最好的《暴風雨》』」。

第52屆香港藝術節：北方布夫劇場

《暴風雨計劃》

日期及時間：

3月22日晚上8:15

3月23日下午3:00、晚上8:15

3月24日下午4:00

地點：中環香港大會堂劇院

票價：$400至$520

詳情：bit.ly/3UOr1cQ

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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