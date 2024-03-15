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中西大師「泉下」交碰

【明報專訊】中西古今經典，相會於同一布本，原來可碰撞出趣奇效果。

特約導賞員陳映亘（Harmony）走進今期「美藝客廳」，為讀者推介一件令她「直覺地喜歡」的幽默藝術品——張衛《泉‧范寬 vs 杜尚》（2000年）。當代藝術家張衛利用電腦技術，抽取「北宋三大家」范寬著名山水畫《谿山行旅圖》瀑布部分作背景，結合達達主義先驅杜尚（Marcel Duchamp）代表作《噴泉》（Fountain），瀑布水柱自高處流落底部小便器，意味中西藝術交碰，聯想濺溢。

Harmony笑言，站在這幅巨大畫作面前，趣味聯想浮翩，甚至隱約冒出小便意欲。她想像瀑布是忍着尿意許久的人，終於能慢慢釋放，因此瀑布「細水長流」，而非噴出磅礴水柱。

作品表面意象有趣，同時充滿內涵，大膽挑戰傳統藝術形式。Harmony指出，中國畫往往予人感覺認真、樸素古雅，而這幅畫融合的西方元素恰具玩味，尤其是杜尚在藝術史上象徵反叛，為觀者帶來衝擊及反思：中國畫是否一定要高雅？她亦表示，這幅中西合壁作品非常適合形容香港的藝術風氣（art scene）。「有段時間大家在想，中國畫要如何走下去？如何用現代一點、當代一點、西方一點的形式承接中國傳統呢？」對她來說，這幅畫正正透視着這重意義。

（美藝客廳‧八）

「客席策展人」簡介

陳映亘（Harmony），在不同藝術機構從事特約導賞工作，包括M+。兩年前開設Instagram專頁「藝術侍應生」（@artwaiter），以飲食為比喻，講解藝術導賞。

好物有型——香港藝術館藏精品展

日期：即日起

時間：上午10:00至下午6:00（周一至三、五）

上午10:00至晚上9:00（周六及日）

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館

1樓別館（上）

詳情：shorturl.at/DFLW8

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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