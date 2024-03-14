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seasonal picks：前衛搶眼設計 時尚首飾顯個性

【明報專訊】不少人總會在出門前的最後一刻，才會把耳環、手鐲、頸鏈和戒指等戴上，這意味着，他們認為配飾可有可無，即使未及佩戴也不致影響造型。事實上，設計獨特鮮明的時尚首飾，往往能令平淡造型變得突出，同時亦能彰顯自身個性，其重要程度往往超乎想像。

鮮艷心形首飾

心形首飾總讓人聯想起浪漫而熱烈的愛情。心形圖案是VANN的簽名式設計之一，品牌向來着重流動線條，透過創新科技並結合傳統工藝，勾勒出具雕塑感的心形首飾，突顯金屬的可塑，並在純銀中加入鮮艷色彩，為濃情的設計注入藝術感。●

水晶奢華精緻

Matthew M. Williams在任Givenchy期間，為品牌注入其擅長的街頭元素，例如將經典4G logo重新演繹，創作出創新的鎖扣元素，成為服裝、手袋，以至首飾的細節。出自他手筆的2024春夏女裝系列，以優雅設計為主打，一款頸圈頸鏈以銀色金屬飾邊，飾有4G logo金屬小立方體及單顆珍珠吊墜，並鋪鑲Swarovski水晶，奢華精緻，為優雅造型注入型格。●

設計糅合雕塑

Jonathan Anderson筆下的Loewe，經常從不同藝術流派的作品擷取創作靈感，將當中的精髓重新演繹成服飾。2024春夏女裝系列，他便與藝術家Lynda Benglis的合作，將設計和雕塑糅合，展現出獨特的創造力。一款巨型的藍色手鐲透過打褶和擠壓的手法，塑造猶如「袖口」的手鐲，成為可穿上身的雕塑，為造型增添玩味。●

前衛未來鳥巢

走前衛路線的香港首飾品牌SWEETLIMEJUICE，純銀配搭寶石是其招牌款式，例如採用爪鑲寶石的設計，寶石被鑲嵌在金屬爪子中，周圍環繞着分層的金屬條，形成一個獨特的鳥巢形狀，塑造出複雜的視效與未來感。這種前衛設計以獨特的方式襯托寶石，展示出其光芒，不但突破傳統，也突顯出穿者的鮮明個性。●

1960年代風格

Gucci現任創意總監Sabato De Sarno重新定義了品牌的美學元素，由他操刀的首個2024春夏系列，用上乾淨利落的輪廓，用極簡線條襯出品牌的精緻做工。首飾方面則從品牌典藏尋找靈感，把誕生於1960年代的Marina Chain帶回現代，將之變成巨型立體的造型鏈飾，成為搶眼的statement piece。●

港產片美學

香港首飾品牌VANN的主理人Vann Kwok，曾從事電影工作，深受不少經典的1980、1990年代港產片，如《英雄本色》、《鎗火》當中的美學元素啟發，筆下創作流露浪漫叛逆氣息。出自2024春夏系列的一款choker頸鏈，用上雙層搭扣鏈條設計，配上抽象立體的吊墜，輪廓偏鋒而有力，令造型顯得強悍霸氣。●

查詢：Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA）

SWEETLIMEJUICE https://www.sweetlimejuice.com

Givenchy 2234 7033（ifc店）

Gucci 2199 7728（海港城店）

Loewe 2522 0996（置地廣場店）

VANN https://www.vannjewellery.com

文：劉詩言

模特兒：Kate M.（We Management）、Lauren K.（Quest Artists & Models）、Marina C（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Carol Hui、Chris Lam、Kyo Lee

編輯：陳淑安

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