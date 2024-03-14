beauty：潮濕天氣易脫妝 做好妝前保濕 塑造持久妝容

在潮濕的天氣下，空氣中水分含量較高，總讓人感到黐𣲷𣲷，同時亦很容易導致底妝融化，出現不均勻、浮粉等情况。要避免脫妝，其實只要做好上底妝前後的工夫、選擇合適的底妝產品，便可以令妝效顯得自然持久。

控油保濕產品打底

資深化妝師Chris Lam指出，潮濕天氣脫妝導致的主因是皮膚出油所致，他解釋：「潮濕的天氣很容易使油脂、汗水的分泌量大增，當面上出現黏𣲷感時，會讓人誤以為不需要做保濕，但事實上，這種『黐𣲷𣲷』的感覺，並不會為皮膚補水或鎖水，當皮膚脫水，便會導致出油的情况。」因此想令皮膚保持清爽，除了做好基本的清潔工夫，尤其需要注重保濕，上妝前可以塗上薄薄一層、質地比較輕盈清爽的面霜、精華及防曬乳，再待護膚品完全滲透皮膚後才再塗上粉底，有助減低皮膚出油而導致浮粉的情况。他建議：「可以選擇具有控油及保濕功效的妝前打底產品，這樣可以減少油脂在潮濕天氣下的影響。」

用抗濕氣粉底液

市場上有林林總總的粉底產品，哪款才是適合潮濕天氣的底妝產品？Chris表示：「潮濕天氣時，需要使用具備持久妝效的產品，此類粉底液通常備有比較高的抗濕氣功能，而現時市面上，亦愈來愈多長達10小時以上持久妝效的粉底液。」一如上文提及，由於潮濕天氣令皮膚易出油而變相更易缺水，因而更需要持之以恆地保濕鎖水，Chris亦提議選擇主打保濕功效的粉底液。不過他強調：「我不贊成在潮濕天氣使用氣墊粉底。因為它們的質感通常較為滋潤，用起來相對比較『𣲷』，再加上回南天，氣墊粉底氧化的速度比較快。」 他補充：「即使是皮膚很乾的人，我還是建議做好妝前保濕工夫，盡可能令皮膚達到充滿水分的狀態。」

塗底妝後 噴定妝噴霧

上妝時，除了應避免把底妝塗得過厚，Chris亦提醒大家別忘記定妝部分。他分享秘訣：「我通常會在塗上底妝後，噴上定妝噴霧，形成保護膜，稍待噴霧乾透，再輕輕掃上具有控油和吸油功能的碎粉，保持妝效持久。」若要對抗相當潮濕的天氣環境，他則會在完成整個妝容後，再噴上定妝噴霧。●

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

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文:劉詩言

編輯：陳淑安

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