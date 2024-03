beauty：潮濕天氣易脫妝 做好妝前保濕 塑造持久妝容

在潮濕的天氣下,空氣中水分含量較高,總讓人感到黐𣲷𣲷,同時亦很容易導致底妝融化,出現不均勻、浮粉等情况。要避免脫妝,其實只要做好上底妝前後的工夫、選擇合適的底妝產品,便可以令妝效顯得自然持久。

控油保濕產品打底

資深化妝師Chris Lam指出,潮濕天氣脫妝導致的主因是皮膚出油所致,他解釋:「潮濕的天氣很容易使油脂、汗水的分泌量大增,當面上出現黏𣲷感時,會讓人誤以為不需要做保濕,但事實上,這種『黐𣲷𣲷』的感覺,並不會為皮膚補水或鎖水,當皮膚脫水,便會導致出油的情况。」因此想令皮膚保持清爽,除了做好基本的清潔工夫,尤其需要注重保濕,上妝前可以塗上薄薄一層、質地比較輕盈清爽的面霜、精華及防曬乳,再待護膚品完全滲透皮膚後才再塗上粉底,有助減低皮膚出油而導致浮粉的情况。他建議:「可以選擇具有控油及保濕功效的妝前打底產品,這樣可以減少油脂在潮濕天氣下的影響。」

用抗濕氣粉底液

市場上有林林總總的粉底產品,哪款才是適合潮濕天氣的底妝產品?Chris表示:「潮濕天氣時,需要使用具備持久妝效的產品,此類粉底液通常備有比較高的抗濕氣功能,而現時市面上,亦愈來愈多長達10小時以上持久妝效的粉底液。」一如上文提及,由於潮濕天氣令皮膚易出油而變相更易缺水,因而更需要持之以恆地保濕鎖水,Chris亦提議選擇主打保濕功效的粉底液。不過他強調:「我不贊成在潮濕天氣使用氣墊粉底。因為它們的質感通常較為滋潤,用起來相對比較『𣲷』,再加上回南天,氣墊粉底氧化的速度比較快。」 他補充:「即使是皮膚很乾的人,我還是建議做好妝前保濕工夫,盡可能令皮膚達到充滿水分的狀態。」

塗底妝後 噴定妝噴霧

上妝時,除了應避免把底妝塗得過厚,Chris亦提醒大家別忘記定妝部分。他分享秘訣:「我通常會在塗上底妝後,噴上定妝噴霧,形成保護膜,稍待噴霧乾透,再輕輕掃上具有控油和吸油功能的碎粉,保持妝效持久。」若要對抗相當潮濕的天氣環境,他則會在完成整個妝容後,再噴上定妝噴霧。●

■Chris Lam

入行超過20年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。

查詢:Clarins 5178 8504(ifc連卡佛專櫃)

Kiehl's 2111 4032(ifc店)

Laura Mercier 2661 5686(APM店)

Make Up For Ever 2154 1151(時代廣場店)

NARS 2789 3363(海港城店)

SUQQU 2831 8926(銅鑼灣崇光百貨專櫃)

文:劉詩言

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com