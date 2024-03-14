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showcase：挑戰世俗主流的叛逆 仿枱布衫 展現黑色幽默

【明報專訊】Balenciaga的創意總監Demna自二○一五年入主品牌，便將青春叛逆、黑色幽默等概念，融入原本高雅的品牌風格。然而今天所謂的「高雅」，其實是品牌創辦人Cristóbal Balenciaga當天曾經前衛的創作，Demna可說是遵從前人的理念，以超前的想法演繹當代衣櫥。品牌的夏季24系列，就是一個叫人拍案叫絕的示範。

俗語有云：「時裝呢家嘢，你識條鐵咩！」口出此言者可能並非不知道什麼是時裝，而是被離經叛道的設計所氣壞，才會說出如此晦氣話。不過時裝的有趣往往在於那種不按牌章出牌的設計，你可以認為這是一種跳出框框的創意，是一個前衛的時尚實驗，甚至是設計師給時裝人開的一個玩笑。不過能以此得到時尚界的廣泛追捧的設計師，也令人不得不佩服，Balenciaga的創意總監Demna就是當中的表表者。

趣怪「高跟鞋」袋

品牌的夏季24系列呈現了Demna的個人世界，而且很多都是他入主後為品牌塑造的當代風格。系列包括晚裝、正裝及休閒街服，每個造型均展現不同身分以及其代表的多元文化。時裝騷發布系列時，就由演出過電影《鋼琴教師》（La Pianiste）而為人熟悉的女演員Isabelle Huppert負責旁白，朗誦《男士西裝外套》（La Veste Tailleur Homme）手冊中如何製作西裝外套的章節，系列中誇張的超大碼寬膊箱型西裝正是重點所在。其他如Demna一手引進成時尚單品的連帽衛衣，則襯以迷彩、羊毛花呢及牛仔布拼合而成的長裙，營造出層次豐富的穿搭效果。在多個造型出現的趣怪配飾，包括外觀猶如高跟鞋的手提袋，以及模仿護照的電話套和銀包（圖A），兩者均予人風趣幽默之感，後者更即時撩起人們外遊的意欲，再引伸到系列的毛巾浴袍大衣，造型就像穿上酒店浴袍外出的怪異旅客。

復古枱布圖案色調

若以上服飾屬Demna的幽默之作，那系列中的晚裝就是level up的「黑色幽默」之作。晚裝的印花取材自復古枱布的花卉圖案和色調，有的經過精心剪裁，大幅如水袖的袖子和縐褶裙襬，看來都是前衛與高雅的結合，而另外幾套圓領無袖印花長裙，竟然真的用上如膠枱布的面料！這是Demna以荒謬的形式對時尚作出激烈而絕望的呼號？還是純屬玩笑？無論其動機為何，穿者都透現挑戰世俗主流的叛逆，笑罵由人懶理嘲諷與晦氣話。●

文：溫兆明

模特兒：Kate M.（We Management）

化妝及髮型：Kyo Lee

editor's pick：柔軟小牛皮手袋 隨性灑脫

Balenciaga的夏季24系列，推出了名為Rodeo的全新手袋，名字乃取自比華利山莊著名的奢華時尚購物區Rodeo大道。

Rodeo手袋的造型精簡別致，以柔軟小牛皮精製而成，既可側孭亦可手提，傾斜袋身亦便於背挎。正面隔層採用開放式構造，流露隨性灑脫，袋側呈風琴式摺疊設計，以按扣固定，可隨意擴展收納空間。Rodeo手袋推出小號、中號和大號皮革款，並備有黑白灰3種配色，配搭金色或銀色金屬件。看來低調內斂的袋款，另有配備各種飾品的珍藏版，包括一面皮革鑲邊心形鏡、一組心形安全扣、一條鎖匙鏈飾、紀念品式吊墜和Balenciaga皮革吊牌。以大號的Rodeo手袋為例，基本版售價$37,300（圖B），配備各種飾品的珍藏版則為$84,500（圖C），差價頗大，效果亦截然不同。●

文：溫兆明

查詢：Balenciaga 2798 8892 （置地廣場店）

編輯：陳淑安

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