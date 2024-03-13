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廚房說書人：共膳共善：猩猩啟示錄

【明報專訊】上篇從台灣才子詹宏志太太王宣一所寫的〈國宴與家宴〉一文，說到我善於下廚又好客的朋友太太，以及他們家裏那歡樂、愉快、溫馨的飯敘，如何強化了友儕間的友誼。今篇意猶未盡，為此再添加一個生物學研究註腳。

同枱食飯 臭味相投

生物學教授Rob Dunn和人類學教授Monica Sanchez曾在合著的Delicious: The Evolution of Flavor and How it Made us Human（中譯《舌尖上的演化》）這本書中，提到科學家Roman Wittig對黑猩猩的一個研究，當中發現這些猩猩會分享食物，且依循一定原則，包括：猩猩會與一起合作掠食和採集的其他猩猩分享食物，尤其當食物是很難取得的；猩猩會與有着長期穩定社交關係，以及想發展關係的其他猩猩分享食物；猩猩會分享食物的對象，都是具同等社會地位的，而非高於自己，又或者低於自己的猩猩。換個人類的說法，那就是物以類聚，能夠同枱食飯，都是臭味相投。豈能想像，黃絲和藍絲一起吃飯，彼此可以開懷大嚼，吃得痛快？

分享食物 強化社交關係

該研究還有一個更有趣的發現：原來食物共享行為，會促使猩猩體內分泌更多「催產素」（oxytocin），這種荷爾蒙有助滅少焦慮，以及彼此信任和建立關係，大部分雌性動物成為母親後，體內催產素濃度都會大幅標升。催產素又會刺激身體製造更多「多巴胺」（dopamine），而大家都知道，多巴胺會讓人感到愉悅。

所以，研究的結論是，分享食物為猩猩強化了既有的社交關係，也幫助它們建立新的友誼，亦為它們帶來愉悅。考慮到人與猩猩有着演化上共同的祖先，同一套理論相信也適用於我們身上，也與我們的經驗脗合。

共吃帶來雙重快樂

結論是，吃東西會帶來快樂，而共吃更會帶來雙重快樂。俗語說「獨食難肥」，自有其道理。

更何况，人類的語言能力比猩猩高得多，於是分享食物時，大家難免會天南地北，無所不談，這又會帶來第三重快樂。難怪前述那位朋友說，今時今日能夠與好友吃飯「圍爐」，已成了他生活上少數僅有的快樂。

這還不止，分享食物甚至是人類文明、知識、科學的一大起源。古希臘哲學家的symposium（討論會），就是從共飲開始，分享故事，分享意念。延續下去，成了西方知識界的一大傳統。

最後想一提，上述研究又發現，當猩猩分享愈是珍貴、愈是難得的食物時，催產素濃度上升又愈是顯著。這段文章希望朋友太太能夠讀到。●

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

相關字詞﹕多巴胺 催產素 猩猩 舌尖上的演化 蔡子強 廚房說書人

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