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2024年3月13日星期三
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來自「外太空星球」 多邊形表殼 顛覆傳統 Dune沙漠表面世
Watch News：鐫刻藤格紋腕表 精準工藝
第一屆世界冧酒峰會 巴黎飄酒香 逾百款試飲
廚房說書人：共膳共善：猩猩啟示錄
電動車 操控感穩定 韓製粗獷型SUV夠實用
經典回顧：偏鋒越野造型 吸年輕車主
經典回顧：偏鋒越野造型 吸年輕車主
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【明報專訊】像Torres EVX這種刻意走偏鋒路線的SUV，並非今時今日才有，早於上世紀末已經出現，一直吸引不少潮流人士、年輕車主捧場。●
文：莊達民
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