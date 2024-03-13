電動車 操控感穩定 韓製粗獷型SUV夠實用

英文全名KG Mobility的KGM，是2023年初才面世的韓國汽車品牌，但它的前身雙龍汽車，其歷史最遠可追溯至1954年，早已專注設計及生產重型車輛，於1980年代後期開始涉足越野車市場，因此KGM可說是擁有豐富越野車生產經驗的韓國新進汽車品牌。重組後的KGM，第一款帶來香港的型號是外形非常獨特的Torres EVX，它是一款配置摩打的純電動SUV，車身尺碼比想像大，而且隨車設備甚為豐富，是一款有力為車迷帶來驚喜的偏鋒新車。

設計細節顯現粗獷越野線條

Torres EVX是車廠易主及易名至KGM後第一款全新型號，從車身外觀已可看出它與過往的「雙龍車」有不同的設計取向。它的主線條有如傳統越野車般粗獷：車頭、車尾輪拱起角，車尾行李箱門外有一處頗特別、恍似放置後備輪胎的外拋式設計線條，但它其實只是裝飾，並非真的可以放入輪胎，或者這些細節就是廠方聲稱的Powered by Toughness設計主題。其他令人容易留下印象的外觀細節，還有車頭的水平式LED日間警示燈及車尾的煞車燈，廠方說它們的設計取材自韓國國旗上的「四卦」（乾、坤、坎、離）條紋，雖然作為香港人未必會產生共鳴，但也令這部形象粗獷的電動SUV增添多點話題。

車尾廂寬敞 可放單車帳幕

另走偏鋒的外形設計未必人人喜歡，但當置身Torres EVX的車廂，相信大部分人都不能否定它是一部車內空間寬敞，乘坐感比想像中舒適的實用型車款。前、後排都有足夠的伸展空間，皮革座位的觸感與承托效果也滲出高級感，而且不乏以往只出現在高級車的實用設備（例如後排車窗遮光簾、與前座頭枕連成一體供後排乘客使用的掛衣架等）。值得一提的是，Torres EVX的行李尾箱收納容量超出不少同價位的競爭對手，正常狀態下已達839公升，足以放下3至4件大型旅行箱，有需要時將後排椅背扳下，收納容量便倍增至1662公升，足夠放入大型的越野單車、衝浪板、露營帳幕等戶外活動器材，非常適合喜歡駕車郊遊的好動車主。

電子輔助設備提升安全

看過Torres EVX的粗獷高身外形，又發覺它的車廂空間比預想中大，以為它的操控感會有點笨拙，但實際試駕後卻發現並非如此，受惠於電動車的先天優勢，一踏下加速踏板便會感覺到豐厚的扭力瞬間傳遞至車輪，雖然它始終不如電動房跑車般帶有爆發力，但肯定比同尺碼引擎車提供到更輕鬆、更線性的加速效果，而且它的轉向亦算穩定，行駛感完全不像駕駛一部高身越野車，再加上多達10多項電子安全設備作輔助，令操控中大型車的不安全感接近一掃而空。總結來說，Torres EVX是一部能夠結合電動車先天優勢與傳統越野車粗獷造型的新車，十分適合喜歡野外活動的車主選擇作為日常座駕。●

KGM Torres EVX規格

車型：5門5座位電動SUV

摩打：永磁同步摩打（PSM）

電池：73.4kWh刀片電池（LFP）

馬力：152.2kw（約204匹）

扭力：339Nm

驅動：前輪帶動

長闊高：4715×1890×1725mm

軸距：2680mm

車重：1915kg

極速：175km/h

加速：0-100km/h，8.11秒

續航：462km（WLTP標準）

充電：0-80%，0.5小時（DC直流充電）

售價：$348,000（政府「1換1」舊車換新電動車計劃，4月後車價會改動）

查詢：2117 2287

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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