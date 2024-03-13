Watch News：鐫刻藤格紋腕表 精準工藝

新表融入品牌經典特色，細節突顯優雅感覺和高訂時裝美學。不對稱的設計別具建築美，表殼向兩端微微收窄，勾勒出細膩的弧線，紅色表冠和同色指針則在腕表上旋轉起舞。品牌創辦人兼高訂大師Christian Dior曾將紅色形容為「生命的色彩」，擁有強烈的個性，而8字則是他的幸運數字，所以表盤上的日期顯示窗中，唯一以紅色顯示8這個數字/日期，儼如每月現身一次的幸運符號。

新版腕表飾以品牌的經典cannage藤格紋，細緻紋理以分毫不差的精準工藝鐫刻而成，令表盤及自動擺陀更具獨特個性。腕表配搭透明表底盤，自動機械裝置一覽無遺，不同型號搭載相對機芯，基本三針日曆款以外，亦包括計時表以至陀飛輪，迎合不同需要。表帶加入輕易轉換系統，方便用家隨心更換，配襯不同造型。除了飾以特大及微型cannage藤格紋的橡膠表帶，也有高貴的皮革表帶選擇。部分型號鑲嵌寶石，展現獨特的啞黑或銀灰色澤，備有38毫米和41毫米兩種尺寸，設計中性，男女皆宜。●

查詢：800 969 886

文：張曉冬

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