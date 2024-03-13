來自「外太空星球」 多邊形表殼 顛覆傳統 Dune沙漠表面世

先設計電影道具 再轉化成腕表

Hamilton在荷李活電影中是歷史悠久的品牌，自1932年起，品牌的腕表已在500多部大片中亮相，這次應Dune: Part Two電影導演Denis Villeneuve的要求，設計一款訂製的「沙漠表」。不過，今次的合作跟以往不同，因為是次的電影背景是外太空的星球，於是電影團隊既不從原本腕表中選擇，也不是探索舊有設計，而是要以完全不同的方式創作。依據導演要求，品牌與電影道具大師Doug Harlocker協力為電影世界創作出顛覆傳統設計規範的「腕表」。品牌設計師憑藉對Frank Herbert小說作品的了解及導演對此電影的意見，製作出一款耐磨而完全展現電影中Fremen民族特色的裝置。

以貓王《藍色麂皮鞋》單曲為靈感

雖然「沙漠表」是屬於電影中Arrakis厄拉科斯星球的裝置，但品牌亦以此為靈感，趁着電影上映，推出兩款限量版腕表。這兩款Ventura探險系列腕表均採用藍色夜光表盤，讓人聯想到Fremen民族的藍眼睛。其中Ventura XXL Bright Dune Limited Edition腕表包括從「沙漠表」表盤複製而成的藍色發光線條；而Ventura Edge Dune Limited Edition腕表則採用霧黑色PVD塗層多邊形表殼和藍色數位顯示熒幕，模仿電影中道具上的浮雕。兩款限量版腕表均隨附電影紀念包裝，對於喜愛這系列電影、書籍，又或是主角「甜茶」Timothée Chalamet的粉絲來說，更添收藏價值。

Dune電影限量版腕表以Ventura系列為設計基礎，而Ventura系列本身也甚具歷史意義，因為它在1957年面世時是全球首款電子表，是「貓王」Elvis Presley的最愛。當時腕表採用未來主義的三角形表殼，加上以電池推動機芯，設計極為創新，吸引貓王成為腕表系列的忠實粉絲，其個人收藏包含了許多當時推出的表款，他曾在1961年主演的音樂電影《檀島嬉春》（Blue Hawaii）中佩戴Ventura腕表。

貓王於1956年發表了同名專輯的第一首單曲《藍色麂皮鞋》（Blue Suede Shoes），開啟了他的職業生涯，今年Ventura系列便以此曲為靈感，推出6款腕表，每款均配備引人注目的漸層藍色表盤，突顯三角形表殼與眾不同的線條。Ventura Classic Quartz腕表搭配鍍鎳材質的三根指針，由鑲着3顆寶石的石英機芯驅動。表殼有精鋼或PVD黃金塗層兩色，搭配精鋼或PVD黃金塗層彈性表鏈或藍色Alcantara仿麂皮表帶。系列亦包括兩款Ventura Chronograph Quartz腕表，漸層藍色表盤由精準的鑲23顆寶石石英機芯驅動，包括秒鐘、分鐘和小時計時副表盤。計時款僅採用精鋼表殼，搭配相襯的精鋼彈性表鏈或藍色Alcantara表帶。

夜光塗層飛行腕表 輕易讀時

Ventura以外，品牌今年初亦推出Khaki Aviation Pilot系列新作。早於1918年，Hamilton的腕表獲選為往返紐約和華盛頓特區之間的首班美國航空郵件航班計時器，自此飛行也成為品牌腕表的重要元素。這次的新表包括4款36毫米和3款42毫米款式。每款Khaki Aviation Pilot腕表堅固耐用，配有80小時動力儲存的H-30自動機芯和Nivachron游絲。時針和分針均塗有X1級瑞士Super-LumiNova夜光塗層，X1等級夜光塗層配方是最新且性能最高的塗層，能提供穩定持久的亮度，配合放大了的表盤數字，就算在黑暗環境也能輕易讀取時間。

36毫米型號採用經典精鋼表鏈配搭黑色或午夜藍色表盤，讓人聯想到在飛行時看到的晴朗天空。白色皮革表帶配搭銀白色表盤，則讓人想起廣闊無邊的雲朵。玫瑰色皮革表帶與玫瑰金PVD表殼內的午夜藍色表盤代表飛行員在黑夜完結前看到的曙光。42毫米款式具備星期及日期視窗，配搭鍍鎳時針和秒針。淺色皮革與銀色表盤的經典組合讓人想起早期的飛行表設計，而深色皮革與綠色表盤的款式則向系列的戶外冒險起源致敬。●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

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